Cinc policies i un soldat retirat, morts en l'assalt a una comissaria sud-africana

Cinc agents de policia i un soldat retirat han mort aquest dimecres en una comissaria del sud-est de Sud-àfrica. Les forces de seguretat han informat que encara no es coneixen els motius de l'atac ni tampoc els responsables de l'assalt.

Els fets s'han produït a primera hora del matí, hora local, quan diversos homes desconeguts han entrat a la comissaria de Ngcobo. La policia ha detallat que els homes anaven armats i que "han disparat sense pietat contra els membres del cos que estaven de servei".

Tres persones han mort 'in situ', i quan els agressors ja marxaven han disparat també mortalment contra un soldat retirat. Amb la seva fugida s'han emportat dos agents de la comissaria com a ostatges, i hores més tard s'han trobat els cadàvers de dos policies amb ferides de bala a la carretera, a sis quilòmetres de la comissaria de Ngcobo. Dos ferits més han sigut traslladats a l'hospital, i hores més tard n'han pogut sortir.

Les forces de seguretat han notificat que, tot i que encara que no es coneguin els motius ni les persones responsables de l'atac, preveuen que hi haurà detencions "imminents" per aquests fets.