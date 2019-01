Cinc jueus ultraortodoxos, detinguts per haver matat una palestina d'un cop de pedra al cap

L'agència de seguretat d'Israel (Shin Bet) ha detingut cinc joves jueus ultraortodoxos, tots menors d'edat, per la mort d'una dona palestina, Aisha Rabi, de 47 anys, a qui van llançar una pedra mentre circulava amb el seu vehicle acompanyada del seu marit i la seva filla. Els fets van passar el 12 d'octubre, però les detencions s'han practicat ara.

La dona conduïa per una carretera de la ciutat de Nablus, al nord de Cisjordània, quan la pedra va impactar al vidre del davant del cotxe i li va causar la mort immediata. Una de les seves nou filles i el seu marit eren dins del vehicle. "No tinc cap dubte que eren colons", ha declarat el marit al diari israelià 'Haaretz' en referència als autors de l'atac.

Els arrestats estan acusats d'un "delicte de terrorisme, incloent-hi el d'assassinat", segons ha confirmat el servei de seguretat israelià. Els joves, dels quals s'ha mantingut l'anonimat, eren estudiants de la ieixivà Pri Haaretz, una escola religiosa ortodoxa situada en un assentament israelià de Cisjordània que és molt a prop d'on es va tenir lloc l'atac.

El Shin Bet mateix ha explicat que l'endemà de l'atac els joves ultraortodoxos van conduir fins a la ieixivà malgrat que era dissabte, un dia que els jueus tenen prohibit conduir segons la seva religió. Aquesta s'ha convertit en una de les proves que els ha relacionat amb la mort de la dona palestina, a més del seu comportament durant els interrogatoris que els ha fet la policia.

Els advocats defensors dels detinguts han denunciat que els joves van estar aïllats durant diversos dies i això els va impedir poder posar-se en contacte amb ells, segons informa 'Haaretz'. Els familiars dels nois ultraortodoxos fins i tot asseguren que els joves van patir "tortures" durant els interrogatoris.

La detenció dels joves ultraortodoxos ha provocat una allau de mobilitzacions als afores del domicili del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per demanar que intervingui en el cas. Fins i tot un dels líders religiosos més importants de la comunitat ortodoxa jueva d'Israel, Haim Druckman, ha demanat en un vídeo que el primer ministre faci valer la seva influència en el cos policial. A més, ha dit que "els adolescents no haurien de ser investigats a les cel·les del Shin Bet". L'agència de seguretat ha qualificat aquestes acusacions de "calúmnies" i d'un intent de voler "deslegitimar" el cos policial.

Més atacs a palestins

Si durant el 2017 es van compatibilitzar 140 atacs vandàlics d'israelians ortodoxos a palestins, durant l'any passat la xifra es va duplicar. Uns 300 jueus radicals han protagonitzat almenys 482 atacs contra els palestins.

Aquests grups d'extrema dreta, conformats normalment per joves ultres d'entre 15 i 16 anys, solen punxar les rodes dels cotxes palestins, sovint pinten consignes a les parets de les seves cases i també els arriben a agredir.

No és la primera vegada que detenen un jove jueu ultraortodox per càrrecs de "terrorisme" o assassinat a palestins, tot i que no és habitual. El 2014 tres joves israelians van ser condemnats a cadena perpètua per haver assassinat un menor palestí dins de casa seva. L'any següent una família va morir a causa d'una granada llançada per un grup de jueus. També van tenir una sentència condemnatòria.