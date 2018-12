Cinquè dissabte de mobilització dels 'armilles grogues' a França

Els 'armilles grogues' organitzen aquest dissabte el que anomenen 'cinquè acte' de mobilitzacions a França. El que va començar com un moviment per aturar l'augment de preu dels carburants ha derivat en una protesta generalitzada amb un ampli ventall de reivindicacions socioeconòmiques i que expressa un afartament popular amb l'executiu d'Emmanuel Macron, percebut com a aliè a la situació de les classes mitjanes i populars.

La jornada arriba cinc dies després dels anuncis de Macron, que després de retirar la polèmica taxa de transició energètica va anunciar un increment de 100 euros del salari mínim i baixades d'impostos amb l'objectiu d'apaivagar el moviment, que l'ha posat contra les cordes.

Després dels aldarulls de les protestes del 8 de desembre a París i altres ciutats (10.000 persones es van mobilitzar a la capital francesa, que estava literalment presa per la policia i fins a 125.000 ho van fer arreu del país), el govern francès ha desplegat 69.000 membres de les forces de seguretat. Aquest dissabte s'han produït set detencions "preventives" abans d'iniciar-se les protestes: la setmana passada la policia havia arrestat 278 persones per formar part de grups "susceptibles" de protagonitzar actes violents.

Els Camps Elisis tornen a ser l'epicentre de la convocatòria parisenca, amb un ampli dispositiu de seguretat que obliga tothom que hi vol accedir a sotmetre's a un escorcoll. S'ha aturat el transport públic a la zona i com a mesura de seguretat algunes atraccions turístiques de la ciutat estan

tancades, encara que en aquest cas les principals, com la Torre Eiffel i el Museu del Louvre, avui han obert les portes, com també ho han fet les grans superfícies.