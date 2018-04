Comença l'onada d'aturades dels ferrocarrils francesos

Els ferrocarrils francesos ja estan en vaga. Aquest dimarts, que s'ha donat a conèixer com el 'Black Tuesday', marca l'inici de 36 dies d'aturades del personal de la Societat Nacional de Ferrocarrils de França (SNCF), que condicionaran molt seriosament la mobilitat al país. En els pròxims tres mesos -les protestes estan programades fins al juny-, els trens estatals estaran en vaga dos de cada cinc dies.

L'onada d'aturades, liderada pel personal de la xarxa de ferrocarrils estatal, clama contra les reformes laborals del president Emmanuel Macron, ja que consideren que disminueixen els seus privilegis i potencien la competència d'altres companyies ferroviàries.

Un impacte elevat

Les conseqüències que poden tenir aquestes aturades preocupen a bona part dels ciutadans. El seguiment del primer dia, aquest dimarts, ha estat molt elevat i ha suposat un gran impacte en les línies de transport de tot el país. Les dades ho corroboren. Un 48% dels treballadors de l'empresa estatal i un 77% del col·lectiu dels conductors han secundat l'aturada, i el nombre de combois que circulen és mínim. Per exemple, a Paris, només un de cada cinc trens de rodalies està previst que ho faci, tal i com ha anunciat la direcció de la protesta. També només un de cada cinc regionals de tot el país han estat operatius. Pel que fa als trens d'alta velocitat i de llarg recorregut, la proporció és més crítica: només un de cada vuit han estat programats per avui.

Malgrat que als trajectes internacionals la cancel·lació afecta un percentatge menor -del 25%-, en les línies que connecten amb Catalunya, com la de Barcelona a Paris, a Lió o a Tolosa, no hi circula cap tren.

La situació que s'ha viscut en diversos indrets de França evidencia el caos generat per les protestes. Davant la manca de la majoria de trajectes ferroviaris, les línies d'autobús o els combois que complien els serveis mínims han deixat escenes d'aglomeracions i multituds saturades. El tràfic a grans ciutats, com a Paris, ha augmentat considerablement i, segons el web que controla les dades de tràfic a la capital, gairebé s'ha doblat respecte els dies normals.

La resposta de Macron

Molt probablement, el president francès afronta el repte més gran des que va ser elegit el maig passat. Aquest dimarts, i davant el seguiment massiu de la protesta, el govern francès ha insistit en la seva disposició de negociar, però ha assegurat que no es deixarà intimidar pels efectes de les aturades. "La SNCF és una empresa pública i ho seguirà sent", ha dit la ministra de Transports, Elisabeth Born, en una entrevista al canal de televisió francès 'BFMTV'. Born, que ha reconegut que la situació estava molt "pertorbada" aquest dimarts a primera hora del matí, ha advertit que "alguns volen polititzar el debat" amb afirmacions falses com que la reforma de l'empresa estatal de ferrocarrils conduirà a la seva privatització.

La responsable de Transports ha mantingut ferma la posició del govern. Born ha assenyalat que fa un mes van obrir una negociació amb els sindicats, i ha reiterat que la reforma de Macron és necessària perquè el deute de la SNCF, de gairebé 50.000 milions d'euros, "amenaça el sistema ferroviari". Segons el govern francès, aquest deute s'incrementa cada any en 3.000 milions d'euros

La responsable de Transports ha recordat que la seva intenció és incrementar en un 50% les inversions en la renovació de les infraestructures ferroviàries, però també que la reforma és necessària perquè el deute de la SNCF, de gairebé 50.000 milions d'euros, "amenaça el sistema ferroviari ".

Respecte el punt que suscita més protestes per part dels treballadors de la SNCF, la supressió per als futurs contractats de l'estatut laboral de la companyia -que conté avantatges sobre el règim general dels treballadors a França-, Born ho ha justificat com "una qüestió d'igualtat i de competitivitat".

'Air France' també protesta

L'aerolínia francesa Air France ha intensificat la situació de protesta que es viu al país. Aquest dimarts, ha cancel·lat el 25% dels vols previstos degut a una aturada impulsada pels sindicats de la companyia, que demanen un increment salarial amb l'argument principal que s'ha de compensar la pèrdua de poder adquisitiu per la inflació dels últims anys.

Segons va informar dilluns Air France, a la vaga s'han unit el 32,8% dels pilots, el 20,5% del personal de vol i el 14,5% del personal de terra. L'aturada se suma a les del 22 de febrer i el 23 i 30 de març, i a les previstes pel 7, 10 i 11 d'abril.