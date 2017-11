La Comissió Europea espera haver reduït la contaminació dels vehicles en un 30% l'any 2030

La Comissió Europea (CE) va presentar dimecres una nova proposta de llei per limitar les emissions contaminants dels vehicles i impulsar l'ús dels vehicles elèctrics. Segons les previsions de l'alt estament europeu, aquesta regulació permetrà estalviar uns 6.000 milions d'euros anuals, a més de generar 70.000 llocs de treball a la UE.

El projecte de la Comissió Europea, que ha de negociar-se amb el Parlament Europeu i amb el Consell Europeu, fixa algunes bases, com l'objectiu de complir amb el compromís adoptat per la UE en l'Acord Climàtic de París per reduir les emissions contaminants en un 40% per a l'any 2030.

El nou projecte es divideix en dues fases. En la primera la Comissió preveu que els fabricants de vehicles redueixin les emissions en un 15% (fins als 80 grams de CO₂ per km enfront dels 95 actuals). Per a la segona fase l'objectiu final és que les emissions siguin un 30% més petites (fins a arribar als 66,5 grams de CO₂ per km).

Segons aquesta proposta inicial, la Comissió Europea multarà els fabricants que no respectin els límits d'emissions i considerarà com a vehicle net -elèctric o híbrid- aquell que no superi els 50 grams de CO₂ per km.

El comissari d'Energia i Acció Climàtica, Miguel Arias Cañete, va assenyalar que cada fabricant "podrà escollir la tecnologia que vulgui utilitzar" per reduir les emissions contaminants.

Aquesta proposta de la Comissió arriba dos anys després de l'escàndol del Dieselgate, que va afectar la marca Volkswagen, acusada d'utilitzar un programa informàtic per evitar les limitacions en les emissions contaminants dels seus vehicles.

Referents del vehicle elèctric

A part de millorar l'eficiència dels vehicles impulsats amb combustibles fòssils, la Comissió Europea té un altre objectiu: convertir-se en el referent mundial en l'ús del cotxe.

El vicepresident de la Comissió Europea per a la Unió de l'Energia, Maros Sefcovic, va declarar dimecres que el cotxe es va inventar a Europa i, per això, "s'ha de reinventar també aquí".

Si s'aprova la nova proposta, Brussel·les incentivarà els fabricants per intentar que els vehicles elèctrics representin el 15% del total el 2025 i el 30% el 2030. En aquests moments les vendes no superen l'1% del total.

Els incentius serviran per ampliar el nombre de carregadors elèctrics, amb uns 800 milions d'euros, i per ajudar els fabricants amb l'R+D, amb 200 milions més. Les administracions nacionals, de països membres de la UE, que comprin o lloguin més vehicles elèctrics també rebran diversos incentius.

La Comissió Europea no es planteja sancionar els països que no arribin a aquest objectiu, però sí que incentivarà amb crèdits als estats que compleixin.