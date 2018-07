Compte enrere per rescatar els nens de la cova

Si hi ha una persona que, per a molts tailandesos, ha sigut la cara visible de la crisi de la cova de Tham Luang és Narongsak Osottanakorn, que fins aquest dissabte era el governador de Chiang Rai, la regió on hi ha atrapats els nens. Alguns el consideren l’artífex del dispositiu de rescat que va trobar els nois dilluns passat, gràcies a la coordinació amb experts internacionals. Si bé ha sigut rellevat del càrrec a mitja crisi, perquè el seu mandat s’acabava precisament aquesta setmana, dissabte encara va donar una nova il·lusió al seu poble.

Per primer cop el ja exgovernador va manifestar que el bombeig d’aigua funcionava. I que les condicions per rescatar els nens serien bones durant els pròxims dies. Tot i que, com totes les bones notícies a la cova de Tham Luang, anava lligada a un altre perill. La pluja va amainar dissabte i no es van complir les prediccions més dolentes, però es tem que només es disposi d’uns tres dies per rescatar els nens, abans que les tempestes o la falta d’oxigen facin perillar l’operació. El problema, amb tot, continua sent el tipus de rescat que cal dur a terme. D’una banda s’ha tornat a tenir en compte la possibilitat de fer un túnel des de l’exterior cap al lloc on són els nens. Circulen rumors a les àrees pròximes a la cova que hi ha una esquerda que comunica amb l’interior. Això, juntament amb la por de fer sortir els nois bussejant, ha reforçat aquesta possibilitat.

Un equip d’Elon Musk hi treballa

En aquesta línia d’actuació hi ha la principal proposta plantejada per l’equip enviat pel multimilionari i expert tecnològic Elon Musk. Més enllà de l’ànim moral que aporta la seva ajuda, amb ell s’està cercant un camí per fer un altre túnel alternatiu. Els experts de Musk també donen idees més extravagants, com ara instal·lar un tub des de l’exterior cap on són els nens. Una opció que ja s’havia plantejat abans, però que no s’havia tingut en compte fins que van arribar els experts aeronàutics.

Tot i així, l’opció d’extreure els nois bussejant encara és damunt la taula, si bé després de la mort d’un soldat i bussejador exèrt fa un parell de dies s’ha tornat més impopular.

Tot i que no hi ha confirmació oficial, es diu que el ministre de l’Interior de Tailàndia s’està reunint amb un grup d’experts en rescats, alguns originaris del seu país, però també amb presència d’alguns dels més importants coneixedors de les operacions en coves a tot el món. L’opció que podrien plantejar-se, es comenta ja amb força a Tailàndia, és fer que el camí bussejant sigui més fàcil després d’haver-hi bombejat fora molta aigua. S’instal·larien estacions d’oxigen a mig camí per garantir un rescat més segur. Però aquesta opció encara no s’ha confirmat, tot i que els mitjans afins al govern tailandès diuen que podria ser la més favorable.

Els tailandesos estan molt agraïts de l’ajuda internacional que han rebut en aquesta crisi. I moltíssims ciutadans veuen imprescindible la col·laboració internacional amb aportacions dels millors equips de cada país. Tot plegat malgrat que alguns dels grans mitjans de comunicació del país -com el diari Khaosod - encara parlin seriosament de la possible influència positiva d’un eclipsi pròxim o del suposat fantasma que habita, diuen, la cova on són els nens.