Metàfora del caos: Westminster s'inunda i la Cambra dels Comuns suspèn les sessions la resta del dia

260x366 Un aspecte de la torre del Big Ben, ara sota restauració / Q.A. Un aspecte de la torre del Big Ben, ara sota restauració / Q.A.

Els Comuns s'ensorren. O gairebé. No hi pot haver millor metàfora a la situació política actual que viu el Regne Unit. En la setmana més crítica de la política britànica en dècades, aquesta tarda de dijous s'han hagut de suspendre les sessions de la Cambra dels Comuns per a la resta del dia a causa d'una inundació que ha afectat la galeria de premsa de la mateixa cambra i també l'interior, l'espai reservat als diputats. El compte de Twitter de la Casa dels Comuns ha advertit, amb flegma britànica, dels problemes: "Som conscients que hi ha una fuga d'aigua a la finca i estem prenent mesures urgents per solucionar-la".

The House of Commons is suspended while this is being investigated. https://t.co/aUMJblBPW0 — UK House of Commons (@HouseofCommons) April 4, 2019

L''speaker' accidental en substitució de John Bercow ha hagut de cloure els debats quan ha comprovat, astorat, com la pluja dels ruixats que estan caient sobre Londres durant tot el dia d'avui s'escolava pels vitralls de la teulada.

Leak!



Business in the House of Commons has been suspended after water started pouring from the chamber's roof (turn on your sound) https://t.co/BKgYHPJ9eU pic.twitter.com/LYRBqG4kIt — BBC Politics (@BBCPolitics) April 4, 2019

Alguns diputats, com el conservador Ross Thomson, han piulat des de dins alguna imatge sobre la part afectada. L'aigua ha mullat el cablejat dels altaveus, cosa que ha deixat inutilitzat el sistema de megafonia interna. La coincidència entre els fets i l'actual bloqueig polític tant del Parlament com del govern, paralitzat des de fa mesos per la impossibilitat de trobar la sortida al laberint del Brexit, ha trobat la síntesi més dramàtica després que la suspensió, que ha tingut lloc a les 15.12 h (hora local), hagi impedit al govern presentar l'ordre del dia per al dilluns per tal de continuar els debats sobre el Brexit.

El Palau de Westminster està actualment en obres de remodelació, i no és la primera vegada que pateix aquests problemes, per bé que no són tan cridaners. El 2012, per exemple, el diputat laborista Ben Bradshaw va fer una piulada en què assegurava que, durant dos dies, el seu despatx es veia inundat pel que semblaven pixums.