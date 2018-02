Condemnen la 'Rasputina' sud-coreana a 20 anys de presó per corrupció

Choi Soon-sil, mediàticament coneguda com la 'Rasputina' sud-coreana, ha estat condemnada aquest dimarts a 20 anys de presó i a pagar una multa de 18.000 milions de wones (13'4 milions d'euros) per ser el cervell de la trama de corrupció que va escandalitzar el país asiàtic fa uns mesos.

Choi, de 61 anys, estava acusada, juntament amb l'expresidenta sud-coreana Park Geun-hye, de ser la principal responsable de la xarxa de tràfic d'influències, i el tribunal del districte central de Seül l'ha declarat culpable d'abús de poder, corrupció i interferència política. Park Geun-hye va ser destituïda i empresonada al març de l'any passat i, a hores d'ara, està a l'espera del veredicte pel mateix cas.

"La Rasputina", amiga íntima de Park, havia estat detinguda al novembre del 2016 -considerada com la impulsora de la trama- i estava acusada de 18 càrrecs, com abús de poder, coacció o suborn. Per això mateix, la fiscalia havia sol·licitat una pena de 25 anys i una multa de 125.000 milions de wones (uns 94 milions d'euros).

A través d'aquest entramat, i tot i que no ocupava cap càrrec públic, Choi va aconseguir intervenir en qüestions d'Estat i va extorsionar més de mig centenar d'empreses. Aquestes empreses entregaven donacions a fundacions controlades per la mateixa 'Rasputina', amb la presumpta complicitat de l'expresidenta.

Entre les companyies estafades hi havia noms com LG, Hyundai o el gegant Samsung, el major grup empresarial del país. Els jutges han considerat, però, que no s'ha demostrat que Samsung hagi obtingut fins ara cap tipus de favor governamental. El president del grup Lotte també ha sigut condemnat a dos anys i mig de presó per haver subornat la 'Rasputina' amb una donació de 7.000 milions de wones (uns 5,2 milios d'euros).

L'exsecretari presidencial, An Chong-bum, ha sigut condemnat a sis anys de presó i pagar una multa que de 100 milions de wones (75.000 euros) per haver-se lucrat econòmicament de suborns dins la xarxa de tràfic d'influències.

L'ambient que es respirava durant l'any 2016, després de tot aquest entramat, va provocar que diferents persones es manifestessin de forma regular, fet que va acabar amb la destitució del líder d'estat seguit d'una anticipació electoral de la qual va sortir escollit l'actual president, Moon Jae-in.

Park, de 66 anys, s'enfronta a una pena de presó que pot oscil·lar entre els 10 anys i la cadena perpètua. A finals del pròxim mes de març es coneixerà el resultat del judici, tot i que s'ha mostrat reticent a presentar-se al tribunal al·legant problemes de salut.