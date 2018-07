Condemnen nou militars xilens per la mort de Víctor Jara

La justícia ha condemnat nou membres de l'exèrcit xilè de 5 a 15 anys de presó per la mort del cantautor Víctor Jara i del llavors cap de presons de Xile, Littré Quiroga. Els fets van ocórrer el setembre del 1973, a l'inici de la dictadura d'Augusto Pinochet (1973-1990).

En concret, segons la sentència del jutge Miguel Vázquez, vuit militars hauran de complir 15 anys i un dia de presó com a autors de l'homicidi. Així mateix, han estat condemnats a tres anys més entre reixes pel segrest de les dues víctimes. Els militars condemnats són Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimteri, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón i Patricio Vásquez.

D'altra banda, l'exoficial Rolando Melo ha estat sentenciat a 5 anys i un dia de presó per haver encobert els homicidis, i a 65 dies més per també actuar com a encobridor del segrest.

Així mateix, l'estat xilè haurà de pagar una indemnització total de 1.370 milions de pesos (uns 2,1 milions de dòlars) als familiars de les dues víctimes.

Segons la investigació realitzada, el cantautor Víctor Jara i el responsable de presons Littré Quiroga van ser arrestats entre l'11 i el 12 de setembre del 1973, i van ser traslladats a un centre de detenció, on van ser torturats. Els militars van destrossar els dits del cantautor amb les culates dels seus fusells perquè no pogués tornar a tocar la guitarra. Així mateix li van disparar 44 trets. Per la seva banda, Quiroga va rebre 23 impactes de bala. Després els dos cossos van ser abandonats a la via pública.