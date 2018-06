Condemnen a 20 anys de presó el líder de les protestes del Rif

El líder de les protestes del Rif, Nasser Zefzafi, i tres companys seus –Mustafà Ahamyik, Wassim al-Bustati i Samir Ighir– han estat condemnats a 20 anys de presó per rebel·lió, participació en protestes il·legals i atemptat contra la seguretat interna de l'estat. A més d'ells, més d'una cinquantena de persones també han estat sentenciades amb penes menors –d'entre un i quinze anys de presó– per actes relacionats amb aquesta onada de protestes que va començar el 2016.

Coneguda la notícia, centenars de persones han sortit al carrer aquest dimecres a la matinada per protestar contra les condemnes i demanar enèrgicament la llibertat dels detinguts, ja que consideren que les penes són "injustes". En cap de les manifestacions hi ha hagut disturbis ni enfrontaments.

Paral·lelament, alguns ciutadans també s'han volgut acostar als domicilis dels castigats, com per exemple a casa de la família de Zetzafi, per mostrar suport als seus familiars.

Des del 2016

Les protestes, que van començar quan un comerciant de peix va ser aixafar pel mecanisme intern d'un camió d'escombraires quan volia recuperar el gènere que les autoritats li havien confiscat, han portat al carrer desenes de milers de persones de totes les edats durant els últims mesos.

Però la irrupció de Zefzafi en una mesquita, on va interrompre un sermó de l'imam, va desencadenar una espiral de repressió policial que va portar a la presó centenars de persones –entre les quals hi ha molts menors d'edat– i que s'ha saldat amb les dures condemnes de presó.

Des de llavors, diversos observadors van constatar una paràlisi comercial a la regió rifenya a causa de la tensió i el descontentament social, a més de profundes conseqüències socials que s'endevinen per l'èxode i l'emigració de grans grups de joves per por de ser detinguts.

Les condemnes d'aquesta setmana no són les primeres d'aquest tipus, ja que l'agost passat es va condemnar a 20 anys de presó un activista de 19 anys que va ser acusat de "provocar un incendi de manera intencionada en un edifici, de col·locar barricades per obstaculitzar la via pública, de cremar vehicles, i de violència contra els efectius de les forces públiques".