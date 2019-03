El Congrés dels EUA bloquejarà l’emergència nacional de Trump

Quedarà probablement en un gest simbòlic, però a Donald Trump se li esquerda la unitat del Partit Republicà. Quatre senadors republicans ja han anticipat que votaran contra la declaració d’emergència nacional a la frontera sud. Això garanteix el rebuig del Congrés a l’ús d’aquesta facultat executiva excepcional amb què el president pretén obtenir 3.600 milions de dòlars per al seu muramb Mèxic.

Trump ja ha advertit que utilitzarà la seva capacitat de veto per evitar el bloqueig del Congrés, però els republicans temen que l’ús a la lleugera de la llei d’emergències nacionals, aprovada el 1976, creï un precedent que pugui ser utilitzat en un futur per un president demòcrata per afrontar altres qüestions com el canvi climàtic o el control de l’accés a les armes. De la mateixa manera que els seus col·legues demòcrates, molts republicans alerten que el pas que ha fet Donald Trump ignora una potestat exclusiva del Congrés: l’administració dels pressupostos.

Rand Paul, el quart republicà que s’ha sumat a la iniciativa demòcrata d’oposar-se a la declaració d’emergència nacional, va afirmar dissabte: “No puc votar per donar al president el poder de gastar-se diners que no han estat assignats pel Congrés”. Tot i que es va mostrar favorable a destinar més fons a la seguretat fronterera, Paul va subratllar que saltar-se el control pressupostari del Congrés posa en risc el sistema de contrapesos de la política nord-americana. Suposaria “donar al president poders extraconstitucionals”. Aquest és, en paraules del líder de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, “un dels màxims perills per a la nostra democràcia”.

En la seva compareixença a mitjans de febrer per declarar l’emergència nacional, Trump va informar que havia aconseguit reunir 8.000 milions de dòlars per complir la seva promesa de campanya de construir el mur (si ignorem que també havia promès que el pagaria Mèxic), dels quals només 3.600 dòlars provenen, gràcies a la declaració d’emergència, del pressupost per a la construcció d’infraestructures militars. A aquests diners, el president va sumar-hi 1.375 dòlars addicionals aprovats pel Congrés durant les negociacions per reobrir el govern a finals de gener -després del shutdown més llarg de la història-, 2.500 d’un programa de lluita contra les drogues del Pentàgon i 601 de la Hisenda nord-americana.

S’espera que la votació al Senat tingui lloc abans del 15 de març. La setmana passada la Cambra de Representants, de majoria demòcrata, ja va votar i va donar suport per 245 vots a favor i 182 en contra a bloquejar l’emergència nacional. La mala notícia per als demòcrates és que només tretze republicans es van afegir al seu posicionament, cosa que fa improbable que el Congrés pugui revocar el veto del president, el primer de la seva presidència. Per a això caldrien 290 vots a la cambra baixa i 67 a l’alta. Seria també la primera vegada en la història que el Congrés es posiciona contra una declaració d’emergència nacional.

Dissuadir del seu pla el president

El mateix líder republicà al Senat, Mitch McConnell, ha reconegut que “hi haurà prou vots per aprovar una resolució de desaprovació” de l’emergència, tot i que no per evitar el veto. McConnell, que va intentar “sense èxit” dissuadir el president de declarar l’emergència, va explicar als periodistes que hauria preferit que Trump “no hagués tirat per aquest camí”. No obstant això, votarà en contra de la reprovació. A més, explorarà la possibilitat d’introduir-hi diverses esmenes, cosa que podria fer que el text hagi de tornar a la Cambra de Representants per a una segona votació, en un intent de dilatar el procés.

Donald Trump va advertir la setmana passada de conseqüències per als senadors del seu partit que votin en contra seu. “Crec que s’estan posant en gran risc a ells mateixos”, va amenaçar. La seva advertència no va servir per evitar que el senador Rand Paul fes el pas aquest cap de setmana passat i anunciés la seva decisiva oposició a l’estratègia del president, sumant-se a altres senadors republicans: Lisa Murkowski, Susan Collins i Thom Tillis. Són els quatre vots que com a mínim necessiten els demòcrates per bloquejar l’emergència.

En un editorial publicat diumenge per The Washington Post, el diari apuntava a la importància d’un rebuig del Congrés de cara a les demandes judicials contra Trump per l’emergència, perquè “enviaria un senyal clar als tribunals que els congressistes consideren que la suposada crisi a la frontera no és una emergència”. D’aquesta manera, els jutges “tindrien més marge per dictar una sentència contra Trump”.

El president diu fins a 22 mentides al dia

Fa unes setmanes, Donald Trump va incloure en la seva guerra contra el periodisme les pàgines web i les seccions dels mitjans que es dediquen al fact checking, és a dir, a la comprovació de dades i informació. Però això no ha evitat que els mitjans continuïn comprovant si el que diu el president són imprecisions o directament mentides. Dissabte passat, el Washington Post va comptabilitzar més d’un centenar d’imprecisions i mentides de Trump en les més de dues hores que va durar el discurs que va fer en una conferència conservadora als afores de Washington. Rècord de durada i de falsedats del president. Entre aquest centenar de mentides, les tres més repetides des de l’inici del seu mandat: que ha aprovat la retallada més important d’impostos de la història (131 vegades), que ja s’està construint el mur amb Mèxic (126) i que els EUA viuen el millor moment econòmic de la seva història (116). La verborrea de dissabte incrementa la mitjana de Trump de l’any 2019 a 22 mentides per dia, superant les 16,5 del 2018 i les 5,9 del seu primer any a la Casa Blanca.

Els quatre senadors republicans díscols amb Trump

Thom Tillis

Lisa Murkowski

Rand Paul

Susan Collins