El Congrés Nacional Africà demana al president sud-africà que dimiteixi

El Congrés Nacional Africà (CNA) ha ensenyat el camí de sortida al president de Sud-àfrica, Jacob Zuma, demanant-li formalment que dimiteixi per evitar així la presentació d'una moció de censura que acabi amb la seva carrera política de forma més abrupta. Zuma, que té la potestat de continuar al càrrec fins acabar la legislatura el 2019, donarà una resposta demà dimecres.

El Comitè Executiu del CNA, conegut per les sigles en anglès de NEC, ha informat aquest dimarts en roda de premsa que la decisió de prescindir del "camarada" Zuma s'ha pres de "manera col·lectiva", d'acord amb la regla 12.2.21.2 de la constitució de la formació, segons el secretari general del partit, Ace Magashule.

"Estic convençut que el president respondrà demà", ha afirmat Magashule, que ha negat que el CNA hagués donat un termini per formalitzar la seva dimissió. "Esperem que el nostre militant faci el que la nostra organització espera que faci. Depèn de Zuma. És un assumpte urgent així que ha de ser tractat amb urgència", ha indicat el dirigent. En cas que el president es desentengui de la petició de plegar, el partit "tractarà l'assumpte" quan toqui.

Fa mesos que Zuma està contra les cordes i navega per un territori pantanós entre els seus. El CNA el va desposseir de la presidència el desembre passat i va donar un cop de porta a la seva candidata triant com a nou líder Cyril Ramaphosa, exvicepresident del govern des de fa quatre anys i a qui Mandela hagués volgut com a hereu.

No obstant això, si malgrat tot Zuma es resisteix a abandonar el poder, podria ser destituït via moció de censura al Parlament, amb una majoria del CNA i amb tota l'oposició amb voluntat de fer-lo fora. De fet, el bloc opositor ha sol·licitat convocar la moció per al dia 22 però el partit confia que Zuma reconsideri la seva voluntat de no plegar abans.