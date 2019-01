L'oposició al Congrés força la compareixença d'Ábalos pel veto a l''Open Arms'

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, haurà de comparèixer al Congrés per explicar el bloqueig al vaixell humanitari 'Open Arms' al port de Barcelona, així com l''Aita Mari' al port de Pasaia (Guipúscoa). En un gest inusual, el PP, Units Podem, el PNB, Compromís i el PNB s'han unit i han forçat que el govern espanyol doni explicacions a la cambra. El grup socialista ha anunciat que Ábalos ho farà el 7 de febrer, quan es complirà gairebé un mes del bloqueig de l''Open Arms' al port de Barcelona. Llavors el capità marítim va denegar el permís per salpar cap al Mediterrani central. Un dia abans compareixerà la secretària d'estat per a Migracions, Consuelo Rumí, per abordar la posició del govern sobre l'arribada de migrants i refugiats a través del Mediterrani, segons ha anunciat el diputat socialista català José Zaragoza.

Des de mitjans de gener que tant l''Open Arms' com l''Aita Mari' estan retinguts als seus respectius ports i, a parer de tota l'oposició, això respon a un "canvi" en la política migratòria. Per als populars, la "política migratòria del govern no admet més canvis de parer, perquè es crea inseguretat jurídica i també provoca un efecte crida cada cop més evident, que reconeixen els experts i fins i tot el mateix govern", ha explicat el diputat Carlos Rojas.

La resta de partits, menys Ciutadans, han negat que estiguem davant d'un "efecte crida" arran de la decisió inicial d'acollir l''Aquarius', però sí que han retret al govern espanyol que hagi canviat d'estratègia en les últimes setmanes per la pressió del PP, Ciutadans i, sobretot, Vox. La Moncloa ha decidit endurir la política d'acollida de refugiats les últimes setmanes. Les promeses del govern socialista només arribar a la Moncloa han quedat en paper mullat i, sense anar més lluny, no s'han retirat les gavinetes de les tanques de Ceuta i Melilla, tal com va plantejar inicialment el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En paral·lel a la petició al Congrés, Junts per Catalunya, ERC, els comuns i la CUP també han demanat a Ábalos que comparegui a la comissió d'Acció Exterior del Parlament pel bloqueig del vaixell de l'organització al port de Barcelona.