Contagis de covid-19 en 41 de les 825 escoles de Berlín, dues setmanes després de començar el curs

Dues setmanes després d'arrencar el curs escolar a Alemanya, 41 de les 825 escoles de Berlín han detectat contagis de coronavirus. Les autoritats educatives locals han comunicat que s'han hagut de posar en quarantena centenars d'alumnes i professors d'escoles bressol, centres de primària, instituts i centres de formació professional de la capital. La notícia arriba en ple repunt dels contagis a Alemanya, cosa que el govern d'Angela Merkel atribueix sobretot al retorn de les vacances des de l'estranger.

Tal com detalla el diari Berliner Zeitung, la incidència és semblant en tots els nivells i en la majoria de casos els contagis s'han produït fora del centre. La ciutat ha posat a la disposició del personal educatiu que no presenti símptomes cinc centres on poden fer-se la prova PCR, però el professorat es queixa que hi ha una llista d'espera de setmanes. De les 2.605 proves que s'han fet fins ara només s'han detectat cinc positius.

Malgrat el missatge dels governs que el retorn a l'escola és segur, les dades constaten un cop més fins a quin punt es desconeix el risc de propagació del covid-19 en l'àmbit escolar i fins a quin punt són viables i efectives les mesures de protecció. Ha passat el mateix als Estats Units i a Israel, on s'han detectat brots relacionats amb les escoles tan bon punt s'han obert les aules.

A Alemanya la tornada a l'escola és esglaonada i el land de la capital és un dels primers a començar el curs després de la pausa de l'estiu. Els alumnes han de portar mascareta als passadissos i als descansos i quan entren a l'aula, però un cop al seu lloc se la poden treure per seguir la classe.

Repunt dels contagis

En les últimes 24 hores Alemanya ha registrat 2.034 nous positius, la xifra més alta des de l'abril, que eleva fins a més de 232.000 el nombre d'afectats pel virus. S'han atribuït 9.267 morts a la pandèmia.

Des de finals de juliol que els contagis creixen al país, cosa que les autoritats atribueixen a les festes i a la tornada dels que han passat les vacances fora del país. Els procedents d'Espanya, Bèlgica, Croàcia, Bulgària i Romania –els països d'Europa on ara circula més el virus–, així com dels Estats Units i de Rússia, han de passar una quarantena de 14 dies.

La cancellera alemanya Angela Merkel va reconèixer dijous que hi ha massa regulacions diferents al país –la gestió és compartida entre l'executiu federal i els lands– i que "la gent no entén" per què a Berlín es poden fer coses que estan prohibides a Baviera. Les reunions massives estan prohibides a tot el país fins a finals d'octubre i Merkel ha dit que no pensa relaxar les restriccions mentre continuïn augmentant els casos.