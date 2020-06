Conte defensa la seva gestió del brot

A Nembro i Alzano Lombardo, dos municipis de Bèrgam, tot estava preparat el 5 març per establir una zona vermella i posar en quarantena els seus 25.000 habitants, seguint l’exemple de Codogno i deu localitats més del nord d’Itàlia que havien estat aïllades dues setmanes abans. Centenars de policies i soldats de l’exèrcit s’havien desplegat a la zona, però l’ordre no va arribar mai. El 9 de març el govern de Giuseppe Conte va confinar tota la regió de la Llombardia, i pocs dies després va estendre el tancament a tot el país.

La justícia italiana investiga ara per què no es va declarar zona vermella aquests dos pobles llombards situats a la Vall Seriana, una de les àrees més industrialitzades del nord del país, que es va convertir en molt poc temps en l’epicentre del coronavirus a Itàlia. Després de cridar a declarar la setmana passada el governador de la Llombardia, Attilio Fontana, i el conseller regional de Sanitat, Giulio Gallera, els fiscals de Bèrgam van interrogar ahir el primer ministre, Giuseppe Conte, el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, i la ministra de l’Interior, Lucia Lamorgese.

Conte va comparèixer davant els magistrats durant més de tres hores i va defensar la seva gestió de l’emergència durant els dies més difícils de la pandèmia. “He volgut aclarir-ho tot, amb els mínims detalls”, va dir el primer ministre en unes declaracions difoses pel seu gabinet. En una entrevista amb mitjans locals, el primer ministre va reivindicar la seva decisió d’aquells dies. “Tornaria a fer-ho tot perquè vaig actuar amb consciència”, va declarar. La tesi del govern és que, davant l’augment dels contagis en aquesta zona, es va optar per aïllar directament tota la regió amb un decret signat el 8 de març que va entrar en vigor un dia després. A més, Conte va mantenir que la Llombardia, on governa la Lliga de Matteo Salvini, podria haver declarat zona vermella qualsevol dels seus municipis de manera autònoma, igual que ho van fer altres governadors regionals.

Durant la seva declaració davant els fiscals la setmana passada, Fontana i Gallera van defensar, però, que la decisió de no declarar aïllar Alzano i Nembro va ser del govern central, cosa amb la qual va coincidir la fiscal adjunta de Bèrgam, Maria Cristina Rota, que va dir que instaurar una zona vermella era competència de Roma, encara que després es va retractar.

Des del dia que es va identificar el primer contagi autòcton de coronavirus a finals de febrer fins al tancament de tot el país van passar més de dues setmanes en què les autoritats regionals de la Llombardia, els alcaldes i el govern central no van aconseguir posar-se d’acord per adoptar mesures més severes per contenir el virus en aquesta zona, com van demanar els experts de l’Institut Superior de Sanitat, que la primera setmana de març van advertir d’una alarmant multiplicació dels casos. “Totes les tardes esperava la trucada. M’havien dit que era el millor moment per anunciar-ho perquè la gent era a casa. Estava tot preparat: els 300 soldats, els torns dels carabinieri en els llocs de control. Només esperava l’ordre, però aquesta trucada no va arribar mai”, va lamentar l’alcalde d’Alzano, Camillo Bertocchi.

El col·lapse d’hospitals

Aquest retard va provocar una propagació dels contagis que va col·lapsar hospitals i funeràries, i va obligar l’exèrcit a traslladar els cossos de les víctimes fora de la regió perquè poguessin ser cremats. Els familiars de les víctimes creuen que aquells dies perduts van ser el pròleg d’una tragèdia que es podria haver evitat. “Si s’hagués establert a temps zona vermella la província de Bèrgam potser no hauríem hagut de tancar la Llombardia i probablement s’hauria evitat el confinament a tot Itàlia”, sosté Luca Fuso, portaveu de l’associació de familiars de víctimes del covid-19 Nosaltres Denunciarem, que aquesta setmana ha presentat diverses denúncies particulars davant la Fiscalia de Bèrgam. “Durant 15 dies hem viatjat, hem treballat i hem fet l’aperitiu mentre el virus circulava sense problemes”, denuncia. Són aquests mateixos dies en què el president de la patronal llombarda advocava per no llançar missatges alarmistes i difonia un vídeo titulat Bèrgam no s’atura. En joc hi havia milions de llocs de treball i la sostenibilitat econòmica del país.

Augmenten els contagis al nord d’Itàlia

Itàlia s’encamina cap a un nova fase de la desescalada dilluns que ve amb l’obertura de cinemes i teatres a tot el país, però la pandèmia del coronavirus continua cobrant-se víctimes mortals, almenys al nord del país. El país transalpí ha registrat 56 morts amb coronavirus i 393 nous casos de contagi en les últimes 24 hores, cosa que suposa 14 més que el dia anterior, segons l’últim balanç publicat ahir per Protecció Civil, l’organisme encarregat de fer el recompte del brot.

D’aquests nous infectats, 272 es van comptabilitzar a la regió de la Llombardia, on el covid-19 ja s’ha cobrat la vida de més de 16.400 persones, mentre que set regions no n’han registrat cap cas nou. El brot, que es va declarar el mes de febrer i va ser el primer focus a Europa, ha provocat a Itàlia 34.223 decessos confirmats a causa del coronavirus.