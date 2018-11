Conte insisteix que Itàlia no canviarà els seus pressupostos tot i la pressió de Brussel·les

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha afirmat aquest dissabte que el govern del seu país no canviarà el pla pressupostari per al 2019 tot i que podria "modular" algunes mesures si fos necessari, hores abans de viatjar a Brussel·les per reunir-se amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

"No sé perquè els diaris parlen de canvis en els pressupostos. Hem parlat de modulació, però cap de nosaltres renunciarà a les principals reformes d'aquest executiu", ha dit Conte, en una intervenció en un fòrum a Roma. El primer ministre italià ha afirmat que vol mantenir un "diàleg constructiu" amb Brussel·les perquè va "en l'interès d'Itàlia i la Unió Europea" i que així ho transmetrà aquesta nit a Juncker, després que l'executiu comunitari rebutgés l'esborrany dels seus comptes per al 2019 la setmana passada.

El govern italià, format pel populista Moviment Cinc Estrelles i els ultradretans de la Lliga, preveu que al pròxim any un dèficit del 2,4% del PIB i un deute del 130%, pràcticament el mateix que l'actual. L'executiu preveu aconseguir un creixement de l'1,5% amb aquest quadre macroeconòmic. Brussel·les considera que les estimacions de creixement son massa optimistes i li preocupa que els pronòstics no es compleixin i el país augmenti encara més el seu deute públic.

El líder del Moviment Cinc Estrelles i vicepresident del govern, Luigi Di Maio, ha confiat que la reunió entre Conte i Juncker serà fructífera i ha avançat que el primer ministre intentarà transmetre al president de la Comissió que Itàlia mantindrà controls periòdics per no sobrepassar el dèficit del 2,4%. No obstant, ha avisat que les dues formacions que lideren el país no renunciaran a les seves promeses estrella com ara el subsidi de 780 per a aturats i la reforma del sistema de pensions per rebaixar l'edat de jubilació.

D'altra banda, el líder de la Liga i també vicepresident del govern italià, Matteo Salvini, ha apuntat a la necessitat de què l'economia italiana creixi i ha rebutjat les possibles sancions que pot patir el país si no acata les recomanacions de Brussel·les.