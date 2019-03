Continua la tensió i l'intercanvi de foc a la franja de Gaza

Nova sèrie d'atacs a la franja de Gaza. Després que dilluns Israel va respondre al llançament d'un coet des de territori palestí amb una contundent onada de bombardejos suposadament contra posicions del moviment islamista Hamàs, sembla que aquest dimecres la tensió no s'ha rebaixat.

Segons informacions de l'exèrcit israelià, milícies palestines van llançar dimarts a la nit un altre coet contra Israel. Com va passar dilluns, Tel Aviv no va trigar a respondre-hi, i avions de combat israelians van atacar "diversos objectius terroristes al sud de la franja de Gaza i un complex militar de Hamàs a Rafah", segons informacions dels mateixos militars. A partir d'aquí, dimecres a la matinada s'han repetit diversos atacs semblants, d'un bàndol i de l'altre.

L'exèrcit d'Israel ha reiterat que considera que Hamàs, que governa de facto Gaza, és el responsable de tota l'activitat militar que vingui des del seu territori. Com va fer dilluns, els militars han assegurat que estan preparats per "fer front a diversos escenaris i intensificaran la seva activitat si és necessari".

Un alto el foc estèril

Malgrat que dilluns es va aconseguir un alto el foc, impulsat per Egipte, no s'està complint. De fet, dilluns a la matinada ja es va incomplir quan Israel va destruir diversos edificis vinculats al moviment Hamàs. Els episodis d'aquest dimecres a la matinada acaben d'aigualir l'alto el foc anunciat fa dos dies.

Dilluns, e l primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja va advertir que "respondria amb força" qualsevol atac provinent des de Gaza. “Ha sigut un atac criminal i hi hem de respondre”, va reiterar Netanyahu, que va decidir escurçar la seva visita oficial als Estats Units i va anunciar que tornaria al seu país per “gestionar de ben a prop totes les operacions”.

També dilluns, i davant l'escalada de tensió a la regió, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, es va mostrar “greument preocupat” i va demanar “màxima moderació” per evitar una escalada a Gaza que empitjoraria una realitat “ja de per si dolenta, principalment per als civils”.