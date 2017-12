Cop electoral per a Trump al sud conservador

Donald Trump va patir un contundent cop electoral en un dels estats del sud profund. La victòria inesperada del demòcrata Doug Jones en les eleccions especials d’Alabama al Senat suposa un clar rebuig al seu suport a un candidat republicà, Roy Moore, acusat d’assetjar menors quan tenia trenta-i-tants anys. Un 63% dels ciutadans d’aquest estat tradicionalment conservador van votar per ell el 2016, però aquest dimarts una estreta majoria va preferir escollir, per primer cop en 25 anys, un senador demòcrata.

El resultat d’Alabama -inimaginable quan l’escó es va quedar buit després que el llavors senador de l’estat Jeff Sessions acceptés dirigir el departament de Justícia- té diverses conseqüències. Els republicans veuen com es redueix la seva ja minsa majoria al Senat de 52 a 51 senadors. I, per tant, Trump i el seu partit tindran encara més dificultats per tirar endavant la seva agenda. De fet, el president nord-americà, que s’ha enfrontat amb diversos senadors republicans, ja va patir un fracàs legislatiu l’estiu passat quan diverses desercions republicanes van impedir el seu intent de revocar la llei sanitària del seu predecessor, coneguda com a Obamacare.

Per a l’oposició demòcrata, la victòria de Jones obre la porta a la possibilitat de recuperar el control del Senat a les eleccions legislatives del 2018. Els experts polítics fins abans de la desfeta republicana a Alabama només veien possible un canvi de majoria a la cambra baixa. Però ara creuen que si els demòcrates aconsegueixen igualar el tsunami polític republicà del 2010 -impulsat per l’ultraconservador Tea Party dos anys després de l’arribada de Barack Obama a la Casa Blanca-, podrien guanyar el control de les dues cambres del Congrés. Aquest escenari seria desastrós per a la presidència de Trump, ja que no podria avançar cap projecte legislatiu.

L’impacte del moviment #metoo

“Aquesta cursa electoral ha sigut sobre dignitat i respecte”, va afirmar Jones en el seu discurs de la victòria. Aquest exfiscal federal, conegut per haver portat als tribunals dos membres del Ku Klux Klan pel seu atac en una església de feligresos afroamericans de Birmingham (Alabama), va admetre de manera velada que ha guanyat, en part, per les denúncies contra el seu rival d’abusos a noies adolescents.

La revelació d’aquestes acusacions -feta pel diari Washington Post a principis del mes passat després de parlar amb diverses dones suposadament víctimes de Moore- es va produir enmig d’una onada d’acusacions per assetjament sexual que ha provocat acomiadaments i dimissions d’executius, polítics i celebritats. I, en concret, el cas del productor Harvey Weinstein, que és considerat el catalitzador del ja anomenat moviment #metoo [Jo també].

El degoteig de dones que expliquen que han patit abusos sexuals es manté. I, en gran mesura, ho fan esperonades per les denunciants de Weinstein i les seves repercussions a les esferes de poder. Trump, però, va ignorar el fenomen que va camí de convertir-se en una revolució cultural i va donar suport a Moore.

El magnat novaiorquès, que en la campanya presidencial va ser acusat d’abusos sexuals per 16 dones, va optar per creure el candidat del seu partit. L’exjutge, un fonamentalista religiós, va assegurar, com ell, que les acusacions eren falses. La derrota de Moore, però, evidencia que el tribalisme polític instal·lat a la societat americana té límits. Els votants van rebutjar un presumpte pederasta i van llançar una advertència al seu president.

Presses per aprovar una reforma fiscal

Els líders republicans de les dues cambres del Congrés van anunciar ahir que han acordat un projecte de reforma fiscal que podria ser aprovat a finals de la setmana que ve. Aquesta seria la primera victòria legislativa de Trump.

La derrota de Moore ha augmentat les presses dels legisladors conservadors del Senat i la cambra alta -que van idear i aprovar legislacions significativament diferents per retallar impostos a les empreses i a la majoria de les famílies-. Els demòcrates, per la seva banda, acusen el partit del president de voler fer un regal als més rics.