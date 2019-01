Corbyn obre la porta a donar suport a un segon referèndum sobre el Brexit

Entre el nou referèndum hi ha l'intent d'aturar una sortida de la Unió Europea sense acord d'uns altres i l'entossudiment del govern de fer passar el seu acord al preu que sigui, i, si cal, a l'últim minut.

La lluita al voltant del Brexit ha continuat aquest dimarts, en aquest cas entre bambolines, a l'espera de la pròxima cita clau als Comuns, just d'aquí una setmana, el 29 de gener. Tant els diferents partits de la cambra, com grups de diputats actuant individualment o bé col·lectivament han començat una frenètica cursa per interposar esmenes a la moció que el govern va presentar aquest dilluns i que, en cas que s’aprovessin, podrien arribar a modificar considerablement els plans de la primera ministra, Theresa May.

Així, el Partit Laborista n’ha presentat una en què aboca per la integració en una unió duanera i la màxima equiparació amb el mercat únic, i en què proposa legislar perquè l’acord final, sigui quin sigui, se sotmeti a l'aprovació de l'opinió pública en un referèndum. És la forma, encara prou tímida, amb què el líder, Jeremy Corbyn, obre una mica la porta a una segona consulta, qüestió que divideix molt la seva formació. Un centenar de diputats del partit hi donen suport obert al segon plebiscit i alguns d'aquests, com ara David Lamy, han donat la benvinguda al moviment.

David Lammy, parlamentari per la circumscripció del Tottenham, al nord-est de Londres, ha afirmat: "Aquest és un gran pas endavant. Espero que aquesta esmena sigui l'inici dels últims anys de discussió i divisió sobre el Brexit en aquest país. El Parlament no ha pogut unir-se al voltant d'una opció, així que ara deixem el control al públic en un #PeoplesVote".

This is a big step forward. I hope this amendment can be the beginning of the end of years of argument and division over Brexit in this country. Parliament has failed to coalesce around a signal Brexit option, so let's now hand back control to the public in a #PeoplesVote. https://t.co/RyRM7WtSmh — David Lammy (@DavidLammy) January 21, 2019

Però potser l’esmena més significativa és la que ha presentat la diputada laborista Yvette Cooper, amb el suport de diferents pesos pesants del grup conservador, dels nacionalistes escocesos, gal·lesos i liberal-demòcrates, fins a un total de 35 signatures. La intenció és prevenir la sortida del Regne Unit de la UE sense acord. L'esmena demana ajornar el Brexit fins a finals d’any si la 'premier' no aconsegueix veure aprovat el seu pla, o un altre d’alternatiu, abans de finals de febrer.

John Bercow, en el punt de mira

La tria de les esmenes les farà el president de la cambra de manera aleatòria

Els diputats tenen fins dilluns a les 22 h, hora de Londres (una més a Catalunya), per presentar les esmenes. No serà fins l’endemà a primera hora, però, que l’'speaker' (president) dels Comuns decideixi quines són admeses per a la votació. Una tria que és tant aleatòria com arbitrària i que tornarà a situar John Bercow en el punt de mira. En especial si en refusa una de dissenyada per ajudar Theresa May a aconseguir el suport de la cambra per poder adreçar-se després a Brussel·les amb una idea clara dels canvis que caldrien a l’acord de divorci per, finalment, obtenir la llum verda del Parlament.

Es tracta de la proposta del diputat conservador Andrew Murrison, en què demana que la salvaguarda sobre la frontera d’Irlanda, el punt que està provocant l’atzucac, tingui una data concreta d’expiració. Abans, però, tant Irlanda com la Unió han refusat aquesta possibilitat, ja que si es fixa una data final per a la garantia que la frontera de l’illa continuarà oberta, a la pràctica deixa de ser-ho. John Bercow ja va refusar escollir una altra proposta similar el dia que May va patir la derrota més gran que mai hagi viscut el govern britànic en tota la seva història.

Amb tot, res ha fet variar el rumb de la primera ministra. I molts, a Westminster, comencen a témer que si May no aconsegueix aprovar el seu pla tirarà pel dret i optarà per sortir de la UE sense cap acord.