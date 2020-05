Intercanvi de trets a la frontera entre Corea del Nord i del Sud

Trets disparats des de Corea del Nord han impactat en un control militar sud-coreà situat a la zona desmilitaritzada de la frontera que separa tots dos països. Per la seva banda, l’exèrcit de Seül ha contestat també obrint foc: ha disparat dues rondes de deu trets d’advertència i ha emès missatges d’alto el foc per megafonia, segons ha informat l’estat major sud-coreà en un comunicat. Cap soldat ha quedat ferit en l’intercanvi de trets, segons aquesta mateixa font.

La frontera entre Corea del Nord i del Sud és la més militaritzada del món. Hi ha uns dos centenars de controls militars i al voltant d’un milió de mines enterrades. Es tracta d’una zona d’uns 250 quilòmetres de llarg i quatre d’ample entre els dos països. De moment es desconeix la raó per la qual Corea del Nord hauria disparat contra el control militar del sud. No hi ha donat cap explicació. Amb tot, no es descarta que hagi sigut un accident.

De fet, Seül considera que no s’ha tractat d’un acte hostil intencionat del país veí. I el secretari d’Estat nord-americà, Mike Pompeo, també ha declarat en una entrevista aquest diumenge al canal ABC que hauria sigut “un accident”. Els trets des del nord s’han produït a l’hora que els soldats de Pyongyang acostumen a fer el canvi de guàrdia a la frontera, i hi havia una boira molt espessa que podria haver contribuït a la confusió.

En concret, l’incident ha tingut lloc a les 7.41 h (hora sud-coreana) en un lloc situat a la localitat de Cheorwon, al centre de la zona desmilitaritzada, ha assenyalat el comandament militar conjunt sud-coreà, que també ha aclarit que les seves instal·lacions no han patit danys significatius. Els soldats sud-coreans que estaven de guàrdia han sentit diversos trets i han trobat marques de bala al control militar.

"Estem prenent mesures per les vies de comunicació intercoreanes per entendre la situació i evitar nous incidents. També mantenim una necessària postura de preparació militar", afegeix el comunicat difós per Corea del Sud. L’intercanvi de trets vulnera l’acord bilateral signat el 2018 durant el procés de desescalada i destinat a rebaixar la tensió militar a la península.

Altres episodis

En anys anteriors ja s’havien produït episodis similars. L’últim va ser el 2017, coincidint amb l'espectacular deserció al sud d'un soldat nord-coreà. Amb tot, l’incident més greu va tenir lloc el 2010, quan Corea del Nord va atacar amb foc d’artilleria una illa fronterera de Corea del Sud i va matar-hi dos militars i dos civils. Seül va respondre també obrint foc. A principis d’aquell mateix any, 46 militars sud-coreans van morir quan el seu vaixell es va enfonsar. Seül va atribuir el naufragi a l’atac d’un submarí nord-coreà.

Les dues Corees segueixen tècnicament en guerra, ja que el conflicte armat que les va enfrontar entre el 1950 i el 1953 mai va ser substituït per un tractat de pau. L’intercanvi de trets d’aquest diumenge ha tingut lloc poques hores després que el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, reaparegués per primera vegada en 21 dies als mitjans de comunicació oficials del país asiàtic i posés fi d'aquesta manera als rumors que hi havia sobre el seu estat de salut. Donada la seva total desaparició pública durant tant de temps, s’havia plantejat que podia estar greu o que fins i tot podia ser mort. El president nord-americà, Donald Trump, va celebrar aquest dissabte que Kim "estigui bé”.