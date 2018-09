Corea del Nord celebra 70 anys amb una desfilada sense míssils

No hi ha hagut ni rastre de l'exhibició del poder militar que el règim de Corea del Nord acostumava a fer en altres ocasions per celebrar l'aniversari de la constitució de la República Popular. I això que aquest any es commemoren els 70 anys des que la nissaga dels Kim controla el país més resistent als canvis del món. Kim Jong-un s'ha conformat, en la gran desfilada d'aquest diumenge, a mostrar armament convencional i treure desenes de tancs, centenars de soldats armats i uns quants avions, però en canvi han brillat per la seva absència els míssils balístics de llarg abast i les armes nuclears, un gest tranquil·litzador que indica que el compromís donat a Donald Trump per avançar en la desnuclearització és seriós.

El règim comunista ha dissenyat una desfilada molt diferent a la d'altres anys. Més que força militar, Kim ha volgut subratllar la bona perspectiva econòmica en què es troba el país un cop ja ha completat el seu programa nuclear, tal com va reconèixer ell mateix fa uns mesos. La parada militar ha rebaixat el to bèl·lic habitual ara que el país està immers en una política de diplomàcia que l'ha de treure de l'ostracisme i l'aïllament internacional.

Els milers d'assistents congregats per a la desfilada han rebut Kim amb mostres d'entusiasme i lleialtat indestructible, però el líder no ha respost amb cap discurs davant de la multitud i s'ha limitat a presidir la parada acompanyat de Li Zhanshu, considerat el número tres del Partit Comunista xinès, la qual cosa recalca la bona sintonia entre els dos països i el suport de Pequín al règim nord-coreà en els seus passos de distensió militar.

Línia rere línia de soldats i columnes de tancs han desfilat abans de deixar pas a multituds joioses enarborant banderes i flors mentre passaven per davant de Kim, que amb anterioritat havia fet servir les grans festivitats per demostrar poder militar i els últims avenços en tecnologia de míssils com una amenaça als Estats Units. Però aquest últim any les relacions entre els dos països s'han restablert amb reunions periòdiques i la històrica trobada entre Kim i Donald Trump a Singapur. No obstant això, la poca concreció de l'acord assolit entre els dos presidents ha fet desconfiar Washington de les intencions de Pyongyang, i fins i tot el secretari d'Estat, Mike Pence, va cancel·lar una visita a última hora perquè no havia detectat grans avenços en els punts pactats.

La pacificació de la península

Pyongyang busca posar fi al clima bèl·lic amb Corea del Sud, ja que els dos països continuen tècnicament en guerra: el conflicte només es va aturar amb la firma d'un armistici que no incloïa les dues parts enfrontades i sota el paraigües de l'ONU. "Tots els coreans haurien d'unir forces per aconseguir la unificació en la nostra generació. La unificació és l'única manera que els coreans poden sobreviure", ha sostingut en un editorial el diari oficial nord-coreà 'Rodong Sinmun'.

Desfilada amb la bandera nacional davant del monument al patriarca dels Kim i el seu fill, avi i pare de l'actual líder

La desfilada militar és la primera que organitza Pyongyang des de la cimera a Singapur, i se celebra poc abans de la nova visita a la capital nord-coreana del president sud-coreà, Moon Jae-in, entre el 18 i el 20 de setembre. Serà la tercera trobada aquest any, i s'hi discutiran "mesures pràctiques" cap a la reunificació, han dit fonts oficials de Seül.

Durant la desfilada també s'ha pogut veure una gran carrossa decorada amb un tren modern, panells solars, plantes d'energia eòlica i preses, sota l'eslògan "Tot el nostre poder per construir economia", mentre desfilaven nord-coreans amb uniformes de la construcció.

Desfilada de tancs en el 70 aniversari de la fundació de Corea del Nord

Kim Yong Nam, el cap d'Estat de Corea del Nord, ha sigut l'encarregat de fer el discurs durant l'acte, en què ha dit que el país ha aconseguit l'estatus de potència militar i continuarà fent esforços per enfortir la seva economia.

El líder nord-coreà s'ha mostrat somrient al costat de l'enviat especial de la Xina durant la celebració a la plaça Kim Il-Sung de la capital, i ha saludat els presents abans d'anar-se'n sense fer cap declaració.

Per l'aniversari, Corea del Nord ha convidat un gran grup de periodistes estrangers a entrar al país i ha aprofitat per ensenyar-los una cara amable del país.