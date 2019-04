Corea del Nord prova una nova arma tàctica

Corea del Nord ha provat una nova arma tàctica guiada, segons ha confirmat l'agència estatal KCNA, que va afirmar que les operacions militars han estat "guiades i presenciades" per Kim Jong-un en un lloc que no ha volgut presenciar. Aquest tipus d'armes són de curt abast de vol guiat capaç de carregar "un cap armat" pel que podria tractar-se d'un míssil de creuer.

Kim ha afirmat que "el desenvolupament d'aquest sistema serveix com un esdeveniment d'important pes a l'hora d'incrementar les capacitats de combat de l'Exèrcit Popular" i ha assenyalat que "els científics i treballadors de la indústria de munició van fer un altre gran treball", segons informa KCNA.

Aquests són els primers grans exercicis militars que fa Kim després de la cimera amb Donald Trump al Vietnam en què les converses per al desarmament del règim nord-coreà entre tots dos països va entrar en una etapa de clar estancament. Així, per a molts analistes, la prova suposa un missatge que Corea envia a la seva ciutadania per subratllar la bona preparació de l'exèrcit.

Tot i això, la prova d'una arma de curt abast també pot servir com estirada d'orelles per a Washington després de la fallida cimera de Hanoi entre Kim i el president dels EUA, Donald Trump, que ha dit que està molt satisfet amb el fet que Pyongyang no hagi provat míssils balístics ni armes atòmiques en un any i mig.

Davant la falta d'acord sobre un procés per desnuclearitzar Corea del Nord i un aixecament de sancions corresponent, Pyongyang va arribar a suggerir que estudiava trencar el diàleg i fins i tot reprendre proves de míssils o nuclears, encara que Kim va afirmar la setmana passada davant el Parlament que està disposat a tornar-se a reunir amb Trump.