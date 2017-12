Corea del Nord titlla les noves sancions de l'ONU d'"acte de guerra"

Corea del Nord ha titllat aquest diumenge d'"acte de guerra" les noves sancions imposades sobre el país pel consell de seguretat de Nacions Unides i ha assegurat que seguirà endavant amb el desenvolupament de les seves capacitats armamentístiques de "dissuasió i autodefensa nuclear".



Pyongyang ha reaccionat així a la nova ronda de mesures punitives aprovades divendres per consell de seguretat de l'ONU amb què es pretén intensificar encara més l'aïllament del règim nord-coreà, tallar les seves vies de finançament i forçar-lo a seure a la taula de negociacions.



Les sancions suposen una "nova vulneració de la sobirania nacional" i un "acte de guerra que viola la pau i la seguretat a la península coreana i en tota la regió", ha afirmat avui el govern nord-corà a través d'un comunicat del portaveu del Ministeri d'Exteriors.



Corea del Nord ha centrat les seves crítiques als Estats Units, al que responsabilitza de la situació de tensió sense precedents que s'ha aconseguit al llarg d'aquest any a la península coreana i de posar en pràctica "un bloqueig econòmic total" sobre Pyongyang.



A més, ha amenaçat els altres països que han votat a favor de la resolució assegurant que pagaran "un alt preu" per donar suport a les mesures impulsades per Washington, que van obtenir el suport unànime dels altres catorze membres del consell de seguretat, inclosos la Xina i Rússia.



"Estats Units, completament atemorit per la nostra fita històrica de completar la força nuclear, actua amb mesures cada vegada més histèriques per imposar el major nombre de sancions i la major pressió possible sobre el nostre país", s'indica en el comunicat, recollit per l'agència estatal KCNA.



"Si els Estats Units desitgen viure en pau, haurien d'abandonar la seva política hostil contra la RPDC (República Popular Democràtica de Corea, nom oficial del país) i aprendre a coexistir amb un país que té armes nuclears", s'afegeix.



La resolució 2397 del consell de seguretat de l'ONU limita encara més l'accés nord-coreà a productes petroliers, veta les seves exportacions en diversos sectors i obliga a retornar al país alguns ciutadans que treballen fora.



Les mesures aprovades divendres per l'ONU són una resposta al llançament a finals de novembre d'un míssil balístic intercontinental, un tipus de projectil que seria capaç de colpejar qualsevol punt del territori continental dels Estats Units.



Tot i així, el règim liderat per Kim Jong-un adverteix que "continuarà consolidant les seves capacitats nuclears de dissuasió i autodefensa, fonamentalment dirigides a eradicar les amenaces atòmiques dels EUA i els seus xantatges i moviments hostils, establint així un equilibri de forces".



Corea del Nord insisteix en el seu dret a comptar amb armament nuclear, el que des de la seva òptica suposa "l'únic camí" per frustrar "els intents d'aconseguir l'hegemonia mundial" per part de Washington i de "imposar la seva política dels 'EUA primer'".



Segons els EUA, les noves sancions suposaran una retallada del 89% en l'accés del règim a la benzina, el dièsel i altres derivats del petroli, necessaris per a les proves balístiques.