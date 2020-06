Corea del Sud prova codis QR per traçar els contactes i el Pakistan aixeca el confinament per "conviure amb el virus"

Corea del Sud està posant a prova un nou sistema de traçament de contactes de covid-19 que registrarà les persones que assisteixin a activitats d'oci, restaurants o esglésies. En les últimes setmanes s'han produït alguns rebrots a la capital, Seül, l'últim relacionat amb una església de l'àrea metropolitana on es van detectar 40 casos, un altre en un barri d'oci nocturn i un tercer en un centre de logística. En aquests casos s'ha comprovat que els registres de visitants que s'havien fet eren incomplets i ara les autoritats han decidit canviar de sistema.

A partir del 10 de juny les persones que visitin discoteques, bars, karaokes, gimnasos on es facin classes en grup o concerts hauran de fer servir un codi QR al seu mòbil que s'escanejarà a l'accés. El país havia donat per controlat el brot i havia reobert les escoles dimecres, però des d'aleshores s'ha produït un repunt dels casos.

El Pakistan vol aturar la crisi econòmica

El govern del Pakistan ha aixecat gairebé totes les mesures de confinament per la crisi econòmica, encara que continua augmentant el nombre de morts i de contagis. El primer ministre, Imran Khan, ha dit en un discurs televisat que el govern no pot continuar donant ajudes de subsistència: "La nostra situació no ens permet continuar donant-los diners. Fins quan podrem fer-ho?", ha dit, recordant que entre 130 i 150 dels 210 milions d'habitants del país estan afectats per les mesures de confinament.

Islamabad ha ordenat la reobertura del país al turisme, tot i que cinemes, teatres i escoles continuaran tancats. Khan ha demanat a la gent que actuï amb responsabilitat però també ha considerat que seran inevitables més morts. "El virus es continuarà propagant. Amb pena haig de dir que hi haurà més morts. Si la gent va amb compte podem conviure amb el virus".

Tot això mentre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) continua alertant de més impactes col·laterals de l'epidèmia. Dilluns l'organització va alertar que l'ús d'antibiòtics per combatre el covid-19 augmentarà la resistència d'altres virus i bacteris. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va alertar que ja s'ha constatat un "nombre preocupant" d'infeccions bacterianes que s'estan fent resistents a la medicació amb què s'han tractat tradicionalment.