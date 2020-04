Corea del Sud registra el rècord de participació en unes eleccions en 16 anys malgrat el coronavirus

Corea del Sud, un dels països que millor ha resistit l'embat del coronavirus –amb 10.591 infectats i 225 morts–, ha celebrat aquest dimecres eleccions a l'Assemblea Nacional amb una participació del 66%, el rècord del últims 16 anys. La dada ha desmentit les pors de la classe política del país davant d'una possible abstenció massiva per por a la pandèmia.

Des de primera hora els electors s'han trobat als col·legis –a un metre de distància els uns dels altres–, se'ls ha pres la temperatura corporal, s'han desinfectat les mans, se'ls han proporcionat guants i, només llavors, han procedit a votar.

Les enquestes difoses a peu d'urna i publicades per les tres principals cadenes de televisió apuntaven que el Partit Democràtic, el del president Moon Jae-in, obtindria la majoria dels escons i augmentaria la seva majoria.

Els coreans triaven 300 escons al Parlament entre candidats de 35 partits, però la veritable cursa s'ha disputat entre el partit governant Minjoo (Partit Democràtic) i l'oposició majoritària, el conservador Partit de les Noves Fronteres. Els dies previs a les eleccions, la gestió –exitosa– de la crisi del covid-19 ha centrat el debat i n'ha eclipsat d'altres, per exemple la por a la crisi econòmica d'escala global que l'aturada de totes les economies del món està provocant i els diversos escàndols de corrupció que involucren auxiliars del president.

Les eleccions a l'Assemblea Nacional de Corea del Sud es consideren un trampolí per comprovar les possibilitats dels candidats i la popularitat del partit abans de les eleccions presidencials, que s'haurien de celebrar el 2022.

Corea del Sud no ha ajornat mai unes eleccions. Fins i tot durant la guerra de Corea (1952) es van celebrar les presidencials. Avui en dia el repte per als funcionaris que atenien els centres de votació era com evitar el risc d'infecció. Les autoritats van decidir que qualsevol persona amb una temperatura superior als 37,5 ºC seria conduïda a una zona independent i es mantindria separada dels altres votants. Fins i tot els pacients que estan sent tractats de coronavirus han tingut l'oportunitat d'enviar la seva papereta per correu. Onze milions de persones ho han fet.