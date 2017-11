La nova Corleone d’Itàlia, a només 30 quilòmetres de Roma

Un home de dubtós cognom, Spada, vell conegut de la justícia italiana i les autoritats anti-Màfia, dona un violent cop de cap a un periodista i li trenca el nas, al mig del carrer, a plena llum del dia i davant de les càmeres de la televisió pública. No satisfet amb això, el persegueix mentre continua donant-li cops amb una barra. És l’exhibició pública de força de la Màfia a Ostia, municipi romà a només 30 quilòmetres de la capital. La gota que ha fet vessar el got i ha portat a les pàgines de mitjans nacionals i internacionals el que fins ara era un secret a veus: al litoral de Roma hi mana la Màfia.

“Ostia s’ha convertit en Corleone [en al·lusió a l’històric bastió de la Màfia siciliana, la Cosa Nostra] o Scampia [bressol de la Camorra napolitana], territori dominat pels clans”, ha conclòs l’escriptor italià Roberto Saviano, que viu amb escorta i amenaçat per la Màfia de Nàpols des que va destapar a Gomorra les entranyes del crim organitzat. “L’estat italià té una responsabilitat enorme en això. Anem tard en el reconeixement de les màfies autòctones a prop de Roma”, afegia i sentenciava en un vídeo difós pel diari La Repubblica : “El poder criminal d’Ostia avui és dels més perillosos de la nació”.

La veritat és que a l’hora de traçar un mapa criminal d’Itàlia, fins ara Ostia, amb 200.000 habitants i coneguda per ser la platja de Roma, el port més gran de l’Imperi en l’antiguitat i pel seu fascinant parc arqueològic, havia passat desapercebuda. Com en altres bastions de la Màfia, els grups criminals locals es divideixen el control del sòl que trepitgen. En aquest enorme barri als afores de Roma amb jurisdicció pròpia, el pastís el formen la venda de drogues, la gestió dels balnearis i establiments de la costa i també els habitatges de protecció oficial: una peça clau que, més enllà de beneficis econòmics, els assegura la complicitat popular. Tres famílies, els Fasciani, els Spada i els Triassi, lluiten per repartir-se’l.

Connivència policial

Des del 2012 la justícia ha anat escapçant els clans i frenant l’activitat criminal amb diverses operacions i detencions. Una de les més significatives va ser la d’Andrea Tassone, el 2015. President del Partit Demòcrata local i involucrat també en la investigació del cas Mafia Capitale, que va destapar l’entramat mafiós de Roma. Llavors es va constatar que la política era el mitjà necessari per possibilitar i consentir l’activitat mafiosa i es va dissoldre la junta municipal d’Ostia, gestionada fins ara per un comissari.

Aquest any tocava tornar a la normalitat o almenys intentar-ho amb unes eleccions que han col·locat a la palestra mediàtica el nom d’Ostia i han fet sortir a la llum les seves clavegueres. La segona volta, disputada entre el populista Moviment 5 Estrelles i el centredreta es va celebrar diumenge. Els primers, liderats per Giuliana Di Pillo, van guanyar en unes urnes gairebé desertes -amb només un 33% d’afluència- i custodiades per l’exèrcit.

Se sospita que l’idil·li entre poder i Màfia ha continuat arrelant al territori durant el temps de gestió extraordinària. El neofeixisme de l’organització CasaPound -un moviment d’ultradreta que concorria als comicis i feia campanya repartint menjar entre els italians necessitats i protestant contra els immigrants- va entrar en joc de manera sospitosa. Va aconseguir triplicar el seu últim resultat al municipi, amb un 9% dels vots, cosa que confirma Ostia com una plaça de l’ultradreta.

Precisament el periodista agredit, quan va rebre el brutal cop, preguntava a Roberto Spada pels suposats vincles que existeixen entre la seva família i el partit feixista. Roberto Spada és germà d’un capo mafiós que és a la presó. CasaPound està fora de la direcció de la junta d’Ostia, encara que amb un peu a dins i ara molts apunten que els vots del seu electorat han sigut claus per decidir els comicis.

La justícia encara té molta feina per fer i la nova administradora ha d’afrontar un panorama gens fàcil. Segons es desprèn dels documents dels fiscals, extorsions a comerciants, violència, amenaces a periodistes i tota mena de tripijocs mafiosos -batalles campals entre clans incloses- estan a l’ordre del dia a Ostia, cosa que es tradueix en el fet que en aquest municipi hi regna un clima de por, silenci i intimidació.

Tothom sap qui cal respectar i de qui no s’ha de parlar. Mentre la policia detenia Roberto Spada, molts veïns escopien, replicaven als agents i insultaven la premsa. Negaven les acusacions i asseguraven que allà no hi havia cap tipus de Màfia i que tots els detinguts eren ciutadans modèlics.

La presidenta de la comissió parlamentària anti-Màfia, Rosy Bindi, ha declarat que “un aspecte particularment repugnant del poder exercit pels Spada és el control d’una necessitat social dels segments de la població més febles, amb les assignacions dels habitatges de protecció oficial”. Això permet fer-se una idea de com aconsegueixen calar en el territori i guanyar-se la connivència dels veïns.