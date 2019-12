La fiscal del Tribunal Penal Internacional demana investigar Israel per crims de guerra

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciat aquest divendres que investigarà Israel pels presumptes crims de guerra que "s'han comès o es continuen cometent" als territoris palestins ocupats, tant a la franja de Gaza com a Cisjordània, inclosa la ciutat de Jerusalem. L'anunci ha causat satisfacció entre els palestins, mentre que les autoritats israelianes ho han condemnat.

Un comunicat de la fiscal Fatou Bensouda publicat a la web del tribunal afirma que, "després d'una avaluació minuciosa, independent i objectiva de tota la informació" que ha arribat al tribunal, "hi ha fonaments raonables per obrir una investigació sobre la situació a Palestina". La fiscal afegeix que "casos potencials" que puguin tenir lloc a causa de la situació en aquests territoris també "serien admesos" al TPI, i que "no hi ha raons substancials per creure que una investigació no s'ajustaria als interessos de la justícia".

Malgrat aquest comunicat, l'escenari no es resoldrà ràpidament degut a certes qüestions tècniques derivades de la creació de l'estat palestí. Per exemple, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reaccionat ràpidament i ha assegurat que el tribunal no té jurisdicció sobre els territoris ocupats, ja que només pot actuar a estats sobirans i "mai ha existit un estat palestí".

Jurisdicció del tribunal

Malgrat això, des del gener del 2015 Palestina forma part de l’Estatut de Roma, la carta fundacional del TPI, amb la qual cosa la Fiscalia tindria potestat per investigar els presumptes crims de guerra, més enllà dels possibles responsables.

El maig del 2018, l’Autoritat Nacional Palestina va demanar de manera expressa obrir una investigació. Per tant, en principi la Fiscalia podria obrir una investigació sense el permís dels magistrats. Amb tot, Bensouda s'ha volgut curar en salut i ja ha demanat a una sala de qüestions preliminars del TPI que especifiqui "els territoris en els quals es pot dur a terme la investigació", donades "les controvertides qüestions legals i fàctiques" que es desprenen del cas. L'aclariment serviria per "determinar la capacitat del tribunal per exercir la seva jurisdicció" i és "una qüestió fonamental que caldria decidir-se ara, el més ràpidament possible, en interès de les víctimes i les comunitats afectades", diu la fiscal.

Reaccions a la decisió

"És un dia negre per a la veritat i la justícia" i "una decisió sense fonament i escandalosa", ha declarat Netanyahu. "El TPI ha esdevingut una arma política en la lluita contra Israel. Això és absurd", també ha afegit. Per la seva banda, el titular israelià d'Afers Estrangers, Israel Katz, ha assegurat que la decisió "contradiu la llei internacional". "És inacceptable que la fiscal forci la llei internacional per adaptar-la a la propaganda i les agendes polítiques palestines", ha afegit.

Només unes hores abans de l'anunci i davant la seva imminència, el fiscal israelià Avichai Mandelblit ha determinat que el TPI no té jurisdicció en aquest cas. En primer lloc, Israel, igual que els Estats Units, no forma part del TPI, i en segon lloc, Palestina no és un estat sobirà. En funció d'això, ha argumentat Mandelblit, les decisions d'aquest tribunal són "legalment no vàlides". "Només els estats sobirans poden delegar la jurisdicció penal al tribunal. L'Autoritat Palestina clarament no compleix els criteris d'un estat sota la llei internacional i l'estatut fundacional de la cort", ha conclòs.

Els palestins no han amagat la seva satisfacció després d'un lustre en què el TPI ha estat examinant el material presentat contra l'ocupació militar. "Després de prop de cinc anys d'avaluació preliminar, el poble palestí, que busca el suport d'aquest tribunal, espera accions congruents amb la urgència i la gravetat de la situació a Palestina, i demana que aquestes passes es prenguin sense dilació", diu un comunicat del ministeri palestí d'Afers Estrangers.

El secretari general de l'OAP, Saeb Erekat, ha manifestat que Israel està deixant de ser un estat per sobre de la llei i de perpetuar una ocupació "inconsistent amb la llei internacional". "Això suposa un missatge d'esperança per al nostre poble i les víctimes d'aquests crims, i que la justícia és, en efecte, possible", ha destacat.