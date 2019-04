Cosit a trets sense haver fet res

Evaldo Rosa dos Santos, un músic brasiler de 51 anys, i la seva família -la seva dona, el seu fill de 7 anys, el seu sogre i una amiga de la parella- circulaven amb el seu vehicle pel barri de Guadalupe, a l’oest de Rio de Janeiro. Era el 7 d’abril. De sobte, un grup de militars brasilers van començar a disparar indiscriminadament contra el cotxe d’Evaldo. Es calcula que els uniformats van prémer el gallet 80 vegades: 80 trets, a sang freda, contra el vehicle de la família. Evaldo, que era qui conduïa, va morir després de rebre bona part d’aquestes bales. El seu sogre va resultar ferit, i els altres membres van poder escapar sense entendre què passava. Ni el músic brasiler ni cap ocupant de l’automòbil havien comès cap delicte, simplement es dirigien a la festa de naixement d’una coneguda de la família.

Hores després de l’assassinat i davant la incertesa general, el comissari Leonardo Salgado, de la comissaria d’homicidis de Rio de Janeiro, admetia el que tothom temia: els militars havien confós el cotxe de la família amb un vehicle on, suposadament, viatjava una banda de delinqüents que acabava de cometre “una greu agressió contra les autoritats”. Evaldo Rosa dos Santos va ser assassinat per error i el seu cas ha commocionat el Brasil. Aquesta consternació, però, no va arribar al president del país carioca, l’ultradretà Jair Bolsonaro, que va declarar: “L’exèrcit és del poble i un no pot acusar el poble de ser un assassí.L’exèrcit no ha matat a ningú”.

Des d’aquell 7 d’abril la família no ha deixat de demanar justícia. “Han d’anar a la presó. Com poden fer una cosa així? El meu pare era un home bo, mai va fer mal a ningú. I va morir així: amb el seu cotxe ple de trets. Aquestes persones [els militars] no poden portar una arma. No tenen preparació”, exigia Daniel Rosa, de 29 anys i fill del músic assassinat en declaracions al diari brasiler O Globo. De moment els deu soldats involucrats en el tiroteig han estat detinguts i estan en presó preventiva. Un d’ells, però, va ser alliberat poques hores després de ser arrestat. Tots ells han admès haver disparat contra el vehicle d’Evaldo, però argumenten que es van equivocar, que pensaven que qui conduïa era un criminal. Segons informacions del portal brasiler Ponte, la investigació va a càrrec de l’exèrcit i els implicats seran jutgats per la justícia militar i no per la civil, fet que fa témer a la família que la condemna final no sigui justa.

Mentrestant, molts de brasilers també s’han organitzat per condemnar l’assassinat i demanar un càstig exemplar als responsables. Diumenge passat, tant a Rio de Janeiro com a São Paulo, centenars de persones van sortir al carrer a protestar. Els manifestants, que van exhibir banderes del Brasil tacades de vermell com si fos sang, van exigir explicacions tant a l’exèrcit com al govern de Bolsonaro, i van mostrar pancartes on es podia llegir “No a la carta blanca per matar” i “Assassins”, en referència a l’exèrcit.

Indiferència del govern

La resposta de l’executiu ha sigut progressiva i insuficient. El primer a trencar el silenci va ser el ministre de Justícia i de Seguretat Pública del país llatinoamericà, Sérgio Moro, que va qualificar l’episodi com un “incident lamentable”. En la mateixa línia, el governador de l’estat de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, va admetre que s’havia comès un “error molt gran”.

La reacció més esperada, però, era la del polèmic Jair Bolsonaro, exmilitar i nostàlgic de la dictadura militar que hi va haver al Brasil durant dues dècades i que es va caracteritzar per la duresa i la repressió. Després de dies de silenci, el polèmic líder del Partit Social Liberal va assegurar que “l’exèrcit no ha matat a ningú”. “L’exèrcit és del poble i un no pot acusar el poble de ser un assassí. Hi ha hagut un incident, una mort. Lamentem la mort d’aquest ciutadà i treballador honest, i l’estem investigant”, van ser les seves paraules textuals.

Mentrestant, l’assassinat d’Evaldo, d’origen afroamericà, ha revifat el malestar creixent entre la comunitat negra del Brasil, que clama que les autoritats “tenen menys problemes” a l’hora de matar persones que tenen la pell de color negra. Denuncien, a més, que Bolsonaro potencia aquesta tendència amb el seu discurs xenòfob i supremacista. “Som aquí per dir i cridar que les vides negres també importen”, recordaven diverses pancartes durant la mobilització de protesta.