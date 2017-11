Creixen els casos de malària i disminueixen les donacions

Es necessiten 3.800 milions de dòlars contra la malària, la malaltia contagiosa més mortífera als països en desenvolupament. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va donar ahir un “toc d’alerta” per denunciar que perillen els avenços fets durant els últims anys i, en aquest sentit, va advertir que la inversió anual hauria de pujar dels 2.700 milions actuals fins als 6.500 milions si no es vol posar en risc l’objectiu de reduir la mortalitat en un 40% per al 2030. És a dir, que per anar bé caldria augmentar la partida antimalària 2,5 vegades.

Des del començament de la dècada els països donants han estancat les seves partides per pal·liar-ne els efectes o posar en marxa campanyes de prevenció als 91 països on el paludisme, com també es coneix, encara és una malaltia endèmica. “La història de la malària és molt clara: quan es deixa de pedalejar, no sols no s’avança, sinó que es va enrere”, va subratllar en declaracions a Efe el director del Programa de Malària de l’OMS, Pedro Alonso, l’encarregat de la presentació de l’informe anual.

En l’àmbit estrictament mèdic, l’any passat es va tancar amb cinc milions de malalts de malària més al món. Cada dia 13.700 persones es van encomanar amb la picada del mosquit anopheles, 570 cada hora. Vuit de cada 10 morts es van produir en 15 països, el 90% a la regió subsahariana. En total, s’estima que hi ha 216 milions d’infectats, un 2% més que els que hi havia el 2015. En un any, la malaltia va matar 445.000 persones. Dues terceres parts de les víctimes mortals eren menors de cinc anys.

Segons Pedro Alonso, són múltiples les causes de l’increment d’infectats atenent també a les particularitats dels països afectats. Una és, sens dubte, la retallada de les donacions perquè els països rics han cregut que la malaltia estava en certa manera sota control, però també hi influeixen factors relacionats amb unes condicions climàtiques estranyes. “El que hem de fer és destacar que no anem pel bon camí i que hem de tornar a la pista”, va afirmar Alonso, que havia sigut cap del Servei de Medicina Tropical de l’Hospital Clínic de Barcelona i director del centre de referència de Manhiça, a Moçambic, on ha desenvolupat la que podria ser la primera vacuna antimalàrica amb èxit.

Però no tot han sigut males notícies al voltant de la malària. L’OMS subratlla en el seu informe com 44 països han notificat menys de 100.000 nous casos i 21 més són candidats potencials a ser declarats lliures de paludisme. El 2016, l’agència de l’ONU per a la salut va poder esborrar de la llista de països afectats Sri Lanka i el Kirguizistan.

La malària es transmet per la picada de la femella del mosquit anopheles infectat, que transmet un paràsit que, si no es combat, acaba afectant òrgans vitals. El paludisme causa febres altes, cefalees i vòmits. Però per a l’OMS i els especialistes és fonamental el factor preventiu per evitar el contagi. Per això, una gran part dels diners s’inverteixen en la distribució de simples xarxes impregnades d’insecticida -les mosquiteres- per cobrir els llits, perquè generalment el mosquit ataca durant les hores nocturnes. Un cop infectat, és essencial un diagnòstic ràpid per començar com més aviat millor el tractament. No obstant, els últims anys s’ha detectat una gran resistència a la medicació i els insecticides utilitzats per matar el mosquit, cosa que es contraresta amb el fet que cada cop hi hagi més població amb mosquitera i amb accés al fàrmac.

L’atzar ha volgut que el SOS llançat per l’ONU sobre la malària coincidís amb la cimera de la Unió Europea amb la Unió Africana, centrada en la immigració i la joventut del continent. El president francès, Emmanuel Macron, va demanar als africans de no emigrar amb el compromís d’invertir 44.000 milions d’euros al continent.