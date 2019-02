Cremen un centre de tractament de l'Ebola de Metges Sense Fronteres al Congo

Un centre de tractament de l'Ebola de l'ONG Metges Sense Fronteres ha estat assaltat i calcinat per un grup rebel a la República Democràtica del Congo. En l'atac almenys dos malalts han perdut la vida, segons ha informat el ministeri de Sanitat.

L'incident ha tingut lloc a Butembo, una ciutat d'un milió d'habitants situada a la província de Kivu del Nord, a l'est del país. Fonts governamentals han informat que rebels Mai-Mai –una amalgama de grups que lluiten contra l'executiu congolès– han assaltat i calat foc al centre de tractament la nit de diumenge. També han cremat un vehicle de Metges Sense Fronteres, diverses motocicletes aparcades a la zona i un magatzem del centre mèdic.

"De moment hem trobat dos cossos sense vida de malalts ingressats al centre", ha declarat la responsable de comunicacions del ministeri de Sanitat, Jessica Ilunga. Un dels cossos ha estat localitzat calcinat dins del centre de tractament. Un altre, en canvi, l'han trobat en un riu proper, cosa que fa pensar a les autoritats que es tracta d'un malalt que va intentar fugir durant l'atac. De moment, però, cap de les dues víctimes mortals han estat identificades.

Altres pacients sospitosos de patir l'Ebola van fugir del centre aprofitant l'assalt i ara les autoritats intenten localitzar-los. L'actual brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo es va declarar el 2 d'agost de l'any passat i continua actiu a la província oriental de Kivu del Nord, que és una àrea en conflicte a la frontera amb Uganda i Ruanda. Això vol dir que hi ha zones senceres que estan fora del control del govern congolès i en mans dels rebels, cosa que està dificultant el control de l'epidèmia. Un altre factor que complica la feina de posar fi al brot és que bona part de la població creu que la malaltia no existeix i que és una invenció dels blancs per fer negoci a la zona. Des de l'agost s'han registrat 791 casos d'Ebola a la zona i 492 malalts han mort.

La República Democràtica del Congo és el segon país més gran d’Àfrica i la seva superfície equival a la d’Espanya, França, Alemanya, Itàlia i Polònia juntes. L’àrea per on s’ha estès l’Ebola ve a ser quatre vegades la de Catalunya, amb una població total d’uns deu milions d’habitants.