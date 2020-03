Cues de set hores als aeroports dels EUA per examinar els viatgers procedents d'Europa

La informació era confusa i als aeroports es van formar cues interminables, fins al punt que alguns passatgers van haver d’esperar fins a set hores amuntegats, uns al costat dels altres, en contra de les recomanacions sanitàries de mantenir una distancia d’almenys un metre de distància per evitar el contagi del coronavirus. L’entrada en vigor de les restriccions de viatge als Estats Units a les persones procedents d’Europa ha generat el caos als principals aeroports nord-americans. Tots aquests viatgers s'han de sotmetre a un interrogatori i una comprovació mèdica abans de passar la duana. Però el procediment és summament lent perquè no hi ha prou personal per examinar tantes persones.

A Dallas els viatgers han difós a Twitter imatges de llargues cues. A Nova York els agents de duanes van entrar amb mascareta dins un vol procedent de París. I a Chicago, on els passatgers van haver de fer cua durant hores, el governador de l’estat, J.B. Pritzker, ha escrit a Twitter: “Les aglomeracions i les cues a [l’aeroport] d’O’Hare són inacceptables i cal una solució immediata. Donald Trump, [ho escric a Twitter] ja que és l’únic mitjà al qual presta atenció: cal fer alguna cosa ja”. Els aeroports són competència del govern federal.

The crowds & lines O’Hare are unacceptable & need to be addressed immediately. @realDonaldTrump @VP since this is the only communication medium you pay attention to—you need to do something NOW.



These crowds are waiting to get through customs which is under federal jurisdiction — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) March 15, 2020

Trump ha contestat aquest diumenge, també a Twitter, amb el següent missatge: "Estem fent exàmens mèdics molt precisos als nostres aeroports. Disculpin les interrupcions i esperes, ens estem movent tan ràpid com podem, però és molt important que estiguem atents i vigilants. Ho hem de fer bé. La seguretat és el primer!"

We are doing very precise Medical Screenings at our airports. Pardon the interruptions and delays, we are moving as quickly as possible, but it is very important that we be vigilant and careful. We must get it right. Safety first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

"Ens han donat aigua i un aperitiu, però no pas informació del que havíem de fer", ha explicat Gabrielle Osterman, una estudiant universitària que ha perdut el seu vol de connexió a Chicago després de set hores d’esperar al control de passaports. Osterman, que ha viatjat als Estats Units des de Frankfurt via Londres, ha detallat que el personal de l'aeroport li han pres la temperatura, l'han interrogat sobre els seus possibles símptomes i li han donat una mascareta de protecció perquè se la posi.

Paige Hardy, una estudiant nord-americana que cursa un postgrau a Londres però que ha decidit tornar als Estats Units perquè temia que es cancel·lessin tots els vols des d’Europa, ha relatat que la tripulació de l'avió ha demanat, abans d'aterrar, que tots els passatgers que haguessin estat a Europa continental en els últims dies –no pas al Regne Unit o Irlanda– s'identifiquessin i aixequessin la mà. La jove ha difós les imatges a Twitter.

Landing in the DFW from London and all people who came from Europe are required to raise their hands to get forms to fill out pic.twitter.com/aPo6TZW3ya — paige except more british🇬🇧 (@turnthepaigeh) March 15, 2020

En l’actualitat hi ha 2.952 persones contagiades pel coronavirus als Estats Units. El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar dijous que quedaven prohibits els viatges des d’Europa durant 30 dies per frenar l’expansió de la pandèmia en territori nord-americà, però va excloure inicialment d’aquest veto el Regne Unit i Irlanda. Dissabte, però, també va incloure aquests dos països en la prohibició. Malgrat aquesta mesura, els ciutadans nord-americans, els residents permanents als EUA i els seus familiars menors de 21 anys que hagin estat en algun país europeu durant les últimes dues setmanes poden tornar a territori nord-americà. Això sí, només poden entrar-hi per algun dels 13 aeroports que s'han habilitat per rebre els passatgers procedents d'Europa.

This is customs at DFW. Current wait time over 3 hours.

Coughing and sneezing... pic.twitter.com/TyFeYthKUG — Jeffrey Barnett (@holajefe) March 14, 2020

Quan els viatgers arriben a un d’aquests aeroports són entrevistats per un funcionari duaner, que també revisa el seu historial de viatges mitjançant una base de dades de seguretat nacional. L’oficial els pregunta sobre el seu estat de salut. Si no presenten símptomes, se'ls demana que facin quarantena a casa durant 14 dies. Si el passatger presenta algun símptoma, ha de sotmetre's a un examen addicional per part d’un metge al mateix aeroport.

"En aquest moment estem treballant ràpidament amb els nostres socis per posar en funcionament un pla per saber què farem amb aquests viatgers", ha declarat Marcus Hubbard, portaveu dels Centres de Control i Prevenció de Malalties, deixant entendre que encara no hi ha un cap protocol clar establert. Chad Wolf, secretari en funcions de Seguretat Nacional, ha escrit a Twitter que és conscient dels retards en els exàmens per controlar la temperatura i l'estat de salut dels passatgers i que s'està treballant per augmentar el personal. "En aquesta situació sense precedents, demanem paciència", ha insistit.

2/2 I understand this is very stressful. In these unprecedented times, we ask for your patience. It currently takes ~60 seconds for medical professionals to screen each passenger. We will be increasing capacity but the health and safety of the American public is first & foremost. — Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) March 15, 2020

Muhammad Hamda, un resident de Florida de 48 anys que havia anat a França a visitar uns familiars, ha explicat que ha tardat més de cinc hores a ser examinat a l'aeroport de Chicago. El retard, lògicament, també li ha fet perdre el vol de connexió. Es dirigia a Tampa. "És un desastre. Ara he de passar la nit a l'aeroport per embarcar en un altre vol demà al matí", es lamentava.

Un jove de 20 anys, Tim Clancy, va aterrar a Chicago dissabte al vespre procedent de Grècia, on ha participat en un programa d'estudis. Va fer cua durant tres hores esperant que els oficials de l'aeroport li prenguessin la temperatura. "No sé de què serveix tot això per frenar l'expansió del coronavirus. Si algun passatger dona positiu, tots els que som al seu voltant també ens haurem contagiat", es queixava.