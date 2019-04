El Dalai-lama surt de l'hospital on ha estat tres dies ingressat

El Dalai-lama ha sortit aquest divendres de l' hospital de Delhi on va ser ingressat fa tres dies per una infecció pulmonar. El líder espiritual del budisme i cap de l'exili tibetà, de 83 anys, s'ha recuperat de la infecció i es troba bé, segons el seu secretari.

"Normal, quasi normal", va respondre el mateix Dalai-lama quan va sortir de l'hospital i els periodistes li van preguntar com es trobava, segons informa Associated Press. El premi Nobel de la pau va ser traslladat d'urgència a Delhi dimarts des de Dharamsala, la població al nord de l'Índia on hi ha la seu de l'exili tibetà i on el Dalai-lama té fixada la seva residència des que va sortir del Tibet, ja fa 59 anys.

El seu portaveu, Tenzin Taklha, ha explicat a la sortida del centre hospitalari que el Dalai-lama havia patit "un refredat", però que ja "es troba bé".

Els problemes de salut del Dalai-lama han tornat a reactivar el debat sobre la seva successió, que es faria per via de la reencarnació en un nen quan es mori, segons la creença budista. Aquest debat fa renéixer la incertesa sobre quin serà el futur del Tibet quan desaparegui el que ha sigut la cara visible de la resistència tibetana durant més de mig segle.

La Xina fa temps que prepara la successió i pretén atorgar-se el poder de decidir qui serà la "reencarnació" del Dalai-lama, però el mateix Dalai ha advertit als tibetans que no poden acceptar un successor nomenat pel govern xinès. Tot i que el Dalai-lama va abandonar fa temps les aspiracions d'independència per al Tibet i les va canviar pel reclam d'una veritable autonomia, la Xina no reconeix el seu govern a l'exili i continua defensant –fins i tot per via militar– una integració total de la regió dins de l'estat xinès.