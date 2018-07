Daniel Ortega assetja una ciutat de 170.000 habitants

El govern de Daniel Ortega ha llançat aquest dimarts un fort atac contra la comunitat indígena de la ciutat rebel de Masaya, a l'oest de Nicaragua, un bastió sandinista durant la revolució i una de les que més resistència ha oposat durant la sublevació popular que es va iniciar el 18 d'abril i que fins ara, i segons dades provisionals, s'ha cobrat la vida d'almenys 350 persones.

Integrants del Moviment 19 d'Abril Masaya han denunciat que milers de membres de les forces combinades del govern han encerclat Masaya, a 29 quilòmetres de Managua, per impedir que des de l'exterior es pugui abastir els més de 170.000 habitants.

El setge ha començat a les set del matí, hora local. "Pregueu per nosaltres", ha demanat Yubrank Suazo, un dels líders del moviment que capitaneja la revolta ciutadana contra l'autoritari Ortega, que va començar com una protesta contra la reforma de la seguretat social però que en escampar-se pel país s'ha convertit en un crit transversal en contra dels abusos de poder i les violacions dels drets humans d'Ortega i la seva vicepresidenta i esposa, Rosario Murillo, que han insistit que no renunciaran al càrrec sinó que mantenen la convocatòria electoral prevista per al 2019.

Mensaje de Yubrank quien hoy fue víctima él y su familia por parte del Orteguismo. #SOSNicaragua pic.twitter.com/dlRItlXdwq — ❤🇳🇮 Nica Vandálica ❤🇳🇮 (@vandalica88) 4 de juliol de 2018

La Policia Nacional ha tallat les carreteres que condueixen fins a Masaya des de 15 quilòmetres abans d'arribar a la ciutat. "Ataquen Monimbó! La Comissió de Verificació i Seguretat està sol·licitant ingrés i espera resposta. Sol·licitant corredor humanitari per als ferits i les ambulàncies. Les bales arriben fins a l'església parroquial", alerta el bisbe auxiliar de Managua, Silvio Báez, al seu compte de Twitter.

Els habitants de Masaya estan compartint a les xarxes socials fotografies, vídeos i àudios dels atacs, en els quals es veuen policies i homes emmascarats i fortament armats disparant, així com màquines pesants destruint les barricades que els manifestants havien erigit per defensar-se de les "forces combinades".

La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) i l'ACNUDH han responsabilitzat el govern de Nicaragua d'"assassinats, execucions extrajudicials, maltractaments, possibles actes de tortura i detencions arbitràries comeses contra la població majoritària del país", però l'executiu ho nega.