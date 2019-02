Demanda contra Ikea a Israel per un catàleg sense fotos de dones

Un tribunal de Jerusalem ha acceptat una demanda col·lectiva de més de tres milions d’euros contra Ikea-Israel per haver publicat el 2017 un catàleg de mobles específicament dirigit a la població jueva ultraortodoxa del país en el qual no surten imatges de dones i nenes per no molestar aquest col·lectiu, que no accepta que les dones siguin fotografiades. En canvi, al catàleg sí que apareixen imatges d’homes i nens.

La demanda va ser presentada per Hannah Katsman, una dona ortodoxa del centre del país que va rebre el catàleg a la seva bústia, i per una associació del moviment reformista d’Israel, la congregació més progressista dels jueus religiosos. La branca del moviment reformista, el Centre per l’Acció Religiosa d’Israel, va dir que és la primera vegada que una multinacional que opera en aquest país ha estat denunciada per una discriminació d’aquest tipus.

A Israel no és estrany que les empreses locals distribueixin catàlegs en els quals no apareixen imatges ni de dones ni de nenes, especialment si aquesta publicitat es dirigeix a la població ultraortodoxa. “L’exclusió total de dones i nenes del catàleg transmet el missatge que les dones no tenen valor i que hi ha alguna cosa errònia amb la seva presència, fins i tot en l’espai de la casa o de la família descrit al catàleg”, diu la demanda publicada ahir pel diari Haaretz. “Aquesta discriminació i exclusió ha insultat greument i ha angoixat i traumatitzat els que han rebut el catàleg. El dany causat per aquesta exclusió afecta cercles més amples i té el potencial de fer mal a l’estatus de les dones a la societat en general i a la ultraortodoxa en particular”.

El polèmic catàleg es va publicar ara fa dos anys per iniciativa d’Ikea-Israel. Poc després, la casa matriu a Suècia en va tenir notícia i va ordenar que es retirés de la distribució. Posteriorment, Ikea-Israel va publicar un altre catàleg dirigit a la població ultraortodoxa, però aquest cop sense imatges de persones: ni homes ni dones.

Segons el centre dels jueus reformistes, Israel és l’únic país del món amb aquesta problemàtica. Un intent de publicar un catàleg similar d’Ikea a l’Aràbia Saudita no es va concretar finalment.

Els demandants exigeixen el pagament d’una compensació de 1.500 xéquels [350 euros] per cadascuna de les dones representades en la demanda col·lectiva: després de fer una enquesta, estimen que prop de 10.000 dones ultraortodoxes -el 20% de les que van rebre el polèmic catàleg- es van ofendre. A més, els demandats insten Ikea-Israel que a partir d’ara faci arribar a la població ultraortodoxa els catàlegs generals, als quals hi ha fotografies d’homes i de dones.

El setembre passat un tribunal va ordenar el pagament de 250.000 euros a una emissora de ràdio ultraortodoxa que es negava a emetre veus femenines. Aquesta demanda va ser presentada conjuntament pel grup feminista Kolech [La teva veu] i l’esmentat centre del moviment reformista. Els rabins ultraortodoxos diuen que les veus de les dones poden conduir els homes al pecat, especialment si se les sent cantant, i per aquest motiu s’han d’evitar. Els homes ultraortodoxos tampoc poden veure els cabells de les dones, i per això les dones d’aquest col·lectiu es cobreixen els cabells amb mocadors o perruques.