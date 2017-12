Denuncien l'ús abusiu de pistoles elèctriques per policies als Estats Units

Diversos polítics de l'estat nord-americà d'Ohio, al nord-est del país, han sol·licitat que s'obri una investigació per l'ús abusiu de pistoles elèctriques -les conegudes Taser- per part de funcionaris de presons. Dos experts en tortura de les Nacions Unides també han demanat que s'indagui la utilització d'aquest tipus d'armes, en concret al centre penitenciari del comtat de Franklin, després que l'agència Reuters hagi difós diversos vídeos on es veuen als funcionaris de presons aplicant descàrregues de forma insistent a reclusos indefensos, que no mostren cap tipus de resistència.+

Per exemple, en un dels vídeos s'aprecia com un dels agent dispara la seva Taser contra un intern que és un malalt mental, perquè es nega a romandre a la seva cel·la. En un altre, un funcionari aplica les descàrregues al pit nu d'un pres perquè no vol lliurar una joia que porta posada. I en altres vídeos, es veuen com reclusos emmanillats són agredits amb aquestes pistoles elèctriques.

Segons la normativa, les Taser només es poden usar en defensa pròpia, protecció d'un altre reclús, per desarmar un pres o evitar que s'autolesioni. En canvi, no es poden utilitzar amb presos emmanillats, que tenen grillons als peus, que estan subjectes a una cadira, o amb dones embarassades.

El Sindicat dels Mossos d'Esquadra demana que les Taser siguin l'arma prioritària "per protocol" en detencions complexes en les que es prevegi resistència.