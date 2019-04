Desconvoquen la vaga de transportistes de matèries perilloses a Portugal

El Sindicat Nacional de Transportistes de Matèries Perilloses de Portugal ha desconvocat avui la vaga que va començar dilluns i que causar problemes de subministrament de combustible al país durant els últims dies.

El ministre d'Infraestructures portuguès, Pedro Nuno Santos, ha anunciat avui en una declaració a la premsa a Lisboa que la normalització "serà gradual", després d'arribar a un acord entre el sindicat i la patronal Associació Nacional de Transportadors Vials de Mercaderies (Antram).

"La vaga ha acabat. No hi ha cap obstacle perquè torni la normalitat", ha assegurat el ministre aquest dijous. També ha recordat que la solució no serà "immediata" perquè hi ha gasolineres que estan sense cap tipus de combustible i es necessita temps per revertir la situació.

L'acord posa fi a una vaga que va portar el govern portuguès a declarar una "crisi energètica" i a mobilitzar els militars i les forces de seguretat per assegurar el transport de combustible.

La paralització va afectar conductors, aeroports, taxistes i fins i tot autobusos de transport públic, que durant el dimecres van haver de cancel·lar línies per la falta de carburant.



Les gasolineres van ser escenari de cues de diverses hores durant dos dies. La majoria de conductors van decidir comprar gasolina per la incertesa de quant podria durar la vaga, que ha afectat l'inici de les vacances de Setmana Santa.

El migdia de dimecres més de 2.700 del total de 3.068 gasolineres disponibles es van quedar sense gasoil, gasolina, o les dues coses.

L'aturada també va afectar el subministrament de combustible als aeroports de Lisboa i Faro. Més de 30 avions portuguesos van haver de parar a l'aeroport de Sevilla per carregar combustible.



El govern socialista d'Antonio Costa va decretar dimecres serveis mínims, entre els quals s'incloïa un subministrament normal per a hospitals, bases aèries, bombers, ports, aeroports i un 40% de les gasolineres. De la mateixa manera, va limitar el subministrament de carburant a 15 litres per persona a les estacions de servei.

Amb la vaga, que va ser convocada per un temps indefinit i que va tenir un seguiment del 100% del sector, els transportistes de mercaderies perilloses exigien la creació d'una categoria professional específica per a aquests treballadors i millorar així les seves condicions salarials.