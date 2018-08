Desembarquen 16 migrants del 'Diciotti' per problemes de salut

Setze migrants –onze dones i cinc homes– han desembarcat aquest dissabte perquè tenien problemes de salut del vaixell militar 'Diciotti', de la guàrdia costera italiana, que està atracant des de dilluns al port sicilià de Catània. Així ho han confirmat fonts del ministeri de l'Interior italià, que no han donat més detalls.

Però, segons ha transcendit, els immigrants han pogut desembarcar després que membres de l'oficina de sanitat marítima de Catània, que al matí havien fet controls de salut, haguessin informat que aquestes 16 persones tenien problemes de salut i que dues podien tenir tuberculosi.

Per tant, ara, queden a bord de la nau 134 persones, la majoria d'Eritrea, que esperen que el ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, autoritzi el desembarcament.

Una situació "precària"

Mentrestant, a bord la situació empitjora. Divendres es va anunciar que bona part dels migrants havien començat una vaga de fam per exigir que Itàlia els permetés desembarcar a Catània. “Que facin el que vulguin. A Itàlia hi viuen cinc milions de persones en pobresa absoluta, que fan vaga de fam cada dia davant del silenci dels que ara es presenten com a bons i els periodistes”, va declarar Salvini.

Per la seva banda, el membre de la Creu Roja a Catània Stefano Principato ha explicat a la cadena pública Rai que els equips sanitaris de la zona han portat material mèdic i d'higiene als migrants i a la resta de la tripulació per mantenir un nivell mínim d'higiene, ja que les condicions a bord són "precàries".

Paral·lelament, aquest dissabte els mitjans italians s'han fet ressò que els guardacostes han demanat per carta al ministeri de l'Interior que abandoni la seva estratègia per pressionar la UE i permeti a aquestes persones trepitjar terra.

Salvini, investigat

El fiscal de la ciutat d'Agrigent, al sud de Sicília, Luigi Patronaggio s'ha traslladat a Roma per conversar amb funcionaris del ministeri de l'Interior i membres de la guàrdia costanera en el marc d'una investigació per conèixer els detalls d'aquest cas.

La fiscalia podria estar investigant si s'han comès delictes de detenció de persones i arrest il·legal, i fins i tot abús de poder, encara que no hi ha confirmació oficial.

El vaixell 'Diciotti' va rescatar el 16 d'agost 177 immigrants enmig del Mediterrani i va estar cinc dies al mar, fins que el 20 d'agost a la nit va atracar al port de Catània. Salvini, líder de la ultradretana Lliga, no va permetre que els migrants desembarquessin i des de llavors estan retinguts al vaixell. El 22 d'agost van poder sortir-ne 27 menors, d'edats compreses entre els 14 i els 17 anys.