Desenes de civils morts a Somàlia pels atacs amb drones de l'era Trump

Desenes de civils han estat morts o ferits a Somàlia en els atacs amb drones nord-americans contra la milícia islamista al-Shabab, segons assegura una investigació de 'The Guardian'. El diari britànic revela que el Pentàgon ha fet un total de 34 atacs amb avions no tripulats al país africà els últims sis mesos, el doble que en tot el 2016.

Segons el relat de personal mèdic, testimonis, mitjans locals i familiars de les víctimes, des dels juliol haurien resultat morts o ferits almenys 50 civils, a més de causar greus danys als ramats o la infraestructura agrícola. En almenys dos d'aquests atacs s'ha demostrat la implicació de l'aviació nord-americana. També hi ha bombardejos per part de Nigèria i el diari adverteix que sembla que hi ha més víctimes que no han pogut ser documentades.

"L'escalada en aquests atacs forma part de d'una estratègia més àmplia de l'administració Trump a l'Àfrica i el Pròxim Orient", explica el periodista Jason Burke. Aquesta escalada s'explica perquè amb el nou president s'han "relaxat" els protocols dissenyats per evitar víctimes civils i perquè trump ha donat als comandaments militars locals més autoritat per ordenar els atacs.

El diari ha entrevistat Ibrahim Mohamed Abdaullahi, resident del poble d'Illimei, que descriu així la mort de cinc persones en un atac el 6 de desembre: "Els camperols s'havien reunit a la cafeteria, quan el drone va començar a sobrevolar la zona, alguns estaven a dins prenent el te de la tarda i d'altre al carrer. En van morir cinc a l'atac. No estan matant al-Shabab. Estan matant civils". Fonts hospitalàries van confirmar al diari la mort d'una nena de cinc anys, una noia de 17 i de tres homes. A més van resultar ferits per la metralla una nena de 18 mesos o un jove de 23.