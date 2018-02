Desmond Tutu dimiteix com a ambaixador d'Oxfam per l'escàndol sexual

L'arquebisbe sud-africà i premi Nobel de la Pau Desmond Tutu ha renunciat al seu paper d'ambaixador d'Oxfam, "decebut" per l'escàndol sexual a Haití d'alguns membres d'aquesta ONG britànica.

Tutu, que als seus 86 anys està retirat de la vida pública, ha expressat en un comunicat el seu disgust pel que fa a les acusacions contra Oxfam, que no són només mostra d'immoralitat sinó de criminalitats. "L'arquebisbe està profundament decebut per les denúncies d'immoralitat i possible criminalitat que impliquen treballadors humanitaris vinculats a la caritat", es llegeix al text. Tutu s'ha mostrat entristit perquè l'escàndol afecti la bona feina que l'ONG i el seu personal ha estat fent durant anys en favor dels desafavorits.

La setmana passada el diari britànic 'The Times' va revelar en exclusiva, després d'una investigació, que alguns directius i cooperants destinats a Haití van pagar per sexe i van organitzar orgies en instal·lacions finançades per Oxfam.

L'organització, que percep anualment uns 338 milions d'euros de fons públics al Regne Unit, va reconèixer que la conducta d'aquests treballadors va ser "completament inacceptable", però va negar que es tractessin d'ocultar els fets.

Després de l'escàndol, la sotsdirectora d'Oxfam, Penny Lawrence, va dimitir del seu càrrec a l'admetre que se sentia "avergonyida" i el regulador d'ONG d'aquest país va anunciar que ha obert una investigació.