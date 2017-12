Detenció fallida de l’exlíder de Geòrgia a Kíev

Les lluites de poder i els interessos confrontats a les repúbliques exsoviètiques van deixar ahir un episodi estrambòtic per a la història, quan les autoritats del règim proeuropeu d’Ucraïna van intentar detenir l’expresident de Geòrgia Mikhaïl Saakaixvili -perseguit al seu país i refugiat a Kíev des de fa dos anys-, però no ho van aconseguir. Seguidors de l’exlíder georgià, avui opositor al govern d’Ucraïna, el van alliberar després de més d’una hora d’enfrontaments amb els agents que l’havien detingut.

A primera hora del matí un grup de policies del servei de seguretat d’Ucraïna (SBU) van anar a buscar Saakaixvili al seu apartament de Kíev. L’expresident georgià es va resistir a ser detingut, va intentar fugir per la teulada i fins i tot va amenaçar de llançar-se des de la teulada del seu domicili si no cessava la persecució policial.

Tot i així, agents emmascarats de l’SBU van aconseguir retenir-lo i ficar-lo a la força dins una furgoneta aparcada davant del seu domicili. Els seguidors de l’exlíder georgià van començar a concentrar-se al voltant del vehicle i van aconseguir evitar que es posés en marxa. Durant una hora, van estar forcejant amb els efectius de seguretat ucraïnesos, que els intentaven dispersar amb gasos lacrimògens. Finalment, però, els partidaris de Saakaixvili van aconseguir obrir la furgoneta i alliberar-lo.

Discurs contra Poroixenko

Un somrient Saakaixvili custodiat pels seus seguidors es va dirigir llavors al Parlament de Kíev i es va adreçar als seus seguidors en un discurs a la porta, per criticar el president d’Ucraïna, Petró Poroixenko, a qui va titllar de “cap d’una banda de crim organitzat”. Segons Saakaixvili, amb la seva detenció, Poroixenko volia “desfer-se d’una veu que diu al món que són uns lladres”.

Segons l’advocat de l’expresident georgià, Pavel Bogomazo, el govern de Kíev volia detenir Saakaixvili “com a sospitós d’intentar derrocar el govern d’Ucraïna”. El dia anterior també van ser detinguts als seus domicilis altres membres del partit de Saakaixvili, el Moviment Nacional Unit (MNU) de Geòrgia.

Qui va ser president de Geòrgia entre el 2004 i el 2013 va abandonar el seu país el 2015 i va passar a residir a la capital d’Ucraïna. En aquell moment, les seves relacions amb Poroixenko eren bones i el president ucraïnès va nomenar Saakaixvili governador a la regió d’Odessa, a la costa del mar Negre.

La fugida de Saakaixvili a Ucraïna, on va obtenir la ciutadania, li va permetre evitar l’extradició a Geòrgia, on està acusat de malversació de fons, dispersió violenta de protestes populars, implicació en pallisses per encàrrec contra diputats de l’oposició i l’assassinat d’un banquer. Uns càrrecs pels quals podria ser condemnat a 11 anys de presó.