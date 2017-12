Detenen un 'exmarine' que volia atemptar per Nadal als EUA en nom de l'Estat Islàmic

Agents de l'FBI han detingut aquest dissabte un 'exmarine' nord-americà que volia atemptar en un concorregut moll turístic de San Francisco (Califòrnia) el dia de Nadal en nom de l'Estat Islàmic (EI).



Everitt Aaron Jameson, de 26 anys, va cridar l'atenció de les autoritats nord-americanes a finals de setembre per les seves publicacions a les xarxes socials en suport als jihadistes, d'acord amb els documents judicials presentats per l'FBI.



Per exemple, Jameson va celebrar en el seu compte de Facebook l'atac amb vuit morts del 31 d'octubre a Manhattan (Nova York) perpetrat per un home que també va dir que actuava en nom de l'EI. Va ser un confident habitual de l'FBI el que va informar l'agència d'aquesta activitat cibernètica de Jameson.



A principis de desembre, un agent encobert de l'FBI que es va presentar com a membre de l'EI va entrar en contacte amb Jameson. El sospitós es va oferir a fer "el que fos" en nom de l'EI, i va posar èmfasi en la seva experiència militar a "l'exèrcit dels infidels" per perpetrar un atemptat.



Segons l'FBI, Jameson es va referir així al seu pas pel cos de 'marines' dels Estats Units el 2009, del qual va ser expulsat per "allistament fraudulent" perquè va mentir sobre l'asma que té. Durant el temps que va passar als 'marines', Jameson va destacar per la seva habilitat com a franctirador.



Preguntat per l'agent encobert sobre algun pla en concret, Jameson va proposar un atemptat al turístic moll 39 de San Francisco el dia de Nadal.



Jameson va plantejar un atac combinat amb explosius i armes de foc, va demanar a l'agent encobert un fusell i material per als explosius i li va comentar que estava "preparat per morir". El seu pla era fabricar els explosius en una zona d'acampada allunyada i després emmagatzemar-los a casa seva, a Modesto (Califòrnia).



El 18 de desembre, aquest 'exmarine' es va posar en contacte amb l'agent encobert i li va dir que ja no es veia capaç de dur a terme l'atac planejat, de manera que l'FBI va decidir demanar una ordre per escorcollar-li la casa i obtenir més informació.



En aquest habitatge hi van trobar una carta amb múltiples referències islàmiques en què assumia l'autoria d'uns actes, així com un document de la seva última voluntat i testament, a més de diverses armes i una mica de munició.



Durant el registre, els agents van detenir Jameson, que els va manifestar que donava suport a l'EI, i també que tenia la voluntat de perpetrar un atac.