Detenen l'expresident del Brasil Michel Temer per corrupció

La detenció ha estat ordenada pel jutge federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que també ha sol·licitat l'arrest de l'exministre Wellington Moreira Franco, un important col·laborador de l'ex president i company seu al partit Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

La Fiscalia ha arribat a demanar dues vegades davant del Tribunal Suprem l'apertura de judicis per corrupció contra Temer però el Congrés es va negar a autoritzar els procediments i, per tant, les causes depenien de la pèrdua del privilegi d'aforat amb la fi del seu mandat.