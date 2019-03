Detenen un periodista hispanoveneçolà pel tall elèctric a Veneçuela

El servei d’intel·ligència del govern veneçolà (Sebin) va detenir dilluns el periodista hispanoveneçolà i activista pels drets humans Luis Carlos Díaz, de 34 anys, conegut per no tenir pèls a la llengua i haver criticat obertament l’executiu de Nicolás Maduro. El govern chavista acusa el periodista d’estar al darrere del ciberatac que, segons la versió oficial de les autoritats, hauria causat el tall generalitzat del subministrament elèctric que ha mantingut Veneçuela a les fosques durant gairebé cinc dies. En el moment de tancar aquesta edició, el periodista hauria estat alliberat, segons va informar a última hora l’emisora per a la qual treballa.

El pare del reporter, Luis Díaz, que viu i treballa a Sant Boi de Llobregat des de fa sis anys, ha explicat a l’ARA que el govern veneçolà anava al darrere del seu fill des de feia temps i que el periodista havia sigut amenaçat reiteradament, fins al punt que havia presentat diverses denúncies a la fiscalia. Fonts del ministeri d’Afers Estrangers espanyol s’haurien posat en contacte amb les autoritats veneçolanes per aclarir les raons de la detenció del reporter, segons informava ahir l’agència Efe.

Díaz va ser detingut dilluns a Caracas quan anava cap al seu domicili en bicicleta. La seva dona, Naky Soto, va denunciar-ne la desaparició cap a les deu de la nit, al veure que encara no havia tornat a casa. Poques hores després, cap a dos quarts de tres de la matinada, efectius del servei d’intel·ligència es van presentar al domicili de la parella amb el reporter emmanillat, i van escorcollar la casa. Els agents van requisar quatre telèfons mòbils, tres ordinadors portàtils i un disc dur, segons va denunciar ahir la reconeguda ONG Programa Veneçolà d’Educació i Acció pels Drets Humans (Provea).

Vídeo a la televisió

El 8 de març el considerat número 2 de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, va acusar implícitament Luis Carlos Díaz del tall elèctric a Veneçuela durant el programa setmanal Con el mazo dando, que aquest mandatari té a la televisió estatal veneçolana i durant el qual parla durant hores sobre les suposades virtuts del govern veneçolà. A l’espai, Cabello va emetre un vídeo amb música apocalíptica i amb el títol “Així va preparar la dreta l’operació blackout ”, en referència a l’apagada elèctrica que ha patit Veneçuela durant dies. Al vídeo apareixen imatges de Díaz en un programa de ràdio en què parla sobre què cal fer per comunicar-se durant un possible blackout. Tant el pare del periodista com la seva dona asseguren que Díaz es referia a una possible “apagada informativa” i no pas a un tall elèctric, i que les imatges difoses per Diosdado Cabello al seu programa van ser totalment tretes de context.

El Sindicat Nacional de Treballadors de la Premsa (SNTP) va protagonitzar ahir una protesta davant la fiscalia a Caracas per demanar que posessin en llibertat el periodista, cosa que finalment hauria passat a última hora. Díaz té la nacionalitat veneçolana i espanyola, ja que la seva mare és espanyola. I tot i que els seus pares viuen actualment a Sant Boi, el reporter no va voler marxar de Veneçuela perquè considerava necessari continuar denunciant “els abusos del govern de Maduro”, segons va explicar el seu pare.

Díaz conduïa un programa de ràdio a l’emissora privada de Veneçuela Circuito Éxitos, però el govern en va prohibir l’emissió fa algunes setmanes. Al programa Díaz es feia ressò de les protestes dels metges i altres treballadors públics veneçolans, que es queixen per la situació al país, i s’havia referit reiteradament a Juan Guaidó com a “president interí de Veneçuela”.

Guaidó, també en el punt de mira del govern

El fiscal general de Veneçuela, Tarek Saab, va obrir ahir una investigació contra el president del Parlament, Juan Guaidó -reconegut com a president interí de Veneçuela per més de 50 països-, per la seva presumpta responsabilitat en el tall del subministrament elèctric al país durant els últims dies. El govern acusa Guaidó del suposat sabotatge que hauria causat el tall elèctric. Ahir les autoritats veneçolanes van assegurar que el servei elèctric s’havia restituït “gairebé en la seva totalitat”.