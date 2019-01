Detenen dues persones per l'explosió d'un cotxe bomba a Londonderry

Dos joves han sigut detinguts aquest diumenge per l'explosió d'un cotxe bomba dissabte a la nit a Londonderry, al nord-oest d'Irlanda del Nord, que no va provocar ferits. Les forces de seguretat nord-irlandeses consideren que l'acció va ser protagonitzada pel nou IRA, una escissió del desaparegut Exèrcit Republicà Irlandès (IRA) que s'oposava als acords de pau del 1998 que van posar fi a més de tres dècades de violència armada.

L'explosió va tenir lloc al carrer Bishop, a prop d'un edifici judicial, i desenes de persones van haver de ser evacuades d'un hotel i un club juvenil, segons fonts policials. Els detinguts són dos joves d'uns 20 anys, la identitat dels quals no s'ha donat a conèixer, i estan sent interrogats.

"La nostra principal línia d'investigació se centra en el nou IRA", ha informat l'assistent del comissari del servei de policia d'Irlanda del Nord, Mark Hamilton. "Com la majoria d'aquests grups republicans dissidents a Irlanda del Nord, el nou IRA és un col·lectiu molt petit", també ha destacat. Aquests dissidents s'oposen al procés de pau iniciat amb la firma de l'Acord del Divendres Sant el 1998.

La ministra britànica per Irlanda del Nord, Karen Bradley, ha condemnat aquest diumenge l'atemptat amb cotxe bomba i ha opinat que aquestes accions tenen com a objectiu alterar els progressos fets en relació a la pau en aquest territori. També ha declarat que els responsables de l'atac "no tenen absolutament res per oferir" al futur d'Irlanda del Nord.

Per la seva banda, la representant del Sinn Féin (l'antic braç polític de l'IRA) Elisha McCallion ha afirmat que "ningú vol aquest tipus d'incidents". "No és representatiu de la ciutat. Encoratjo els que tinguin informació sobre l'incident que la facin arribar a la policia", ha insistit.

L'atac ha tingut lloc en un moment de gran tensió al Regne Unit pel Brexit, especialment pels esforços per impedir que la sortida del país de la Unió Europea obligui a establir una frontera física entre les dues Irlandes, un fet que dificultaria el procés de pau.

Molts diputats conservadors i els probritànics del Partit Unionista Democràtic (DUP) d'Irlanda del Nord han mostrat el seu descontent amb la salvaguarda negociada entre Londres i Brussel·les per evitar una frontera entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord.

Aquests parlamentaris consideren que aquesta salvaguarda o garantia podria deixar lligat el Regne Unit a les estructures de la UE en contra de la seva voluntat, en cas que Londres i Brussel·les triguin a segellar un acord comercial durant el període de transició per al divorci, previst entre el 29 de març d'aquest any i finals del 2020.