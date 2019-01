Detenen nou persones vinculades al mortífer atac contra un complex hoteler a Nairobi

La policia de Kènia ha detingut fins a nou persones suposadament vinculades a l'atac contra un complex hoteler de luxe dimarts a la capital del país, Nairobi, que va durar 19 hores i en què van morir 21 persones i 28 més van resultar ferides. Els cinc terroristes que van assaltar el complex hoteler van ser abatuts, segons han assegurat les autoritats. Per tant, les persones detingudes haurien ajudat els assaltants a organitzar l'atac, que va ser reivindicat pel grup islamista Al-Shabaab.

Per exemple, la policia ha arrestat la dona d'un dels suposats atacants, localitzada en una casa al nord de Nairobi. Els veïns han explicat als mitjans locals que la parella s'hi va instal·lar a l'octubre i que dies abans de l'atac havien posat en venda tots els mobles perquè, van assegurar, marxarien de Nairobi aquesta mateixa setmana.

El grup terrorista Al-Shabaab va justificar l'atac com a resposta a la "controvertida decisió" del president nord-americà, Donald Trump, de reconèixer Jerusalem com la capital d'Israel. Un portaveu de la Casa Blanca va reaccionar així: "Aquest acte sense sentit recorda als Estats Units que hem de mantenir la nostra lluita per derrotar el terrorisme radical islàmic".

Inicialment es va informar que el nombre de víctimes mortals a l'atac era de 14, però aquest dijous la xifra s'ha elevat a 21, després que la policia hagi localitzat fins a sis cadàvers al complex hoteler. A més, un agent greument ferit durant l'assalt ha perdut la vida. Entre les víctimes mortals hi ha 16 kenians, un nord-americà, un britànic i tres persones d'origen africà que encara no s'han identificat, segons ha declarat l'inspector de policia Joseph Boinnet.

D'altra banda, la Creu Roja de Kènia ha informat aquest dijous que ha localitzat 94 persones que no se sabia on eren després de l'atac. "Els 94 casos de desapareguts s'han tancat positivament", ha informat l'organització a través d'un comunicat.

Nairobi no patia un atac terrorista de les característiques del de dimarts des del setembre del 2013, quan quatre membres d'Al-Shabaab van assaltar el centre comercial Westgate, molt freqüentat per estrangers i kenians acomodats.