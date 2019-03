Detenen dos policies com a presumptes autors de l'assassinat de la regidora brasilera

Quan fa gairebé un any del seu assassinat a sang freda als carrers de Rio de Janeiro, la policia brasilera ha detingut per fi dos policies com a presumptes autors de la mort de Marielle Franco, la regidora d'esquerres, negra i lesbiana, que denunciava els abusos policials a les faveles, d'on procedia ella mateixa.

Un dels dos detinguts, el policia militaritzat Ronnie Lessa, seria l'autor dels trets que van matar la regidora, mentre que l'altre sospitós, Elcio Vieira de Queiroz –que havia estat expulsat de la mateixa força armada– és presumptament el que conduïa el cotxe des d'on van disparar.

Segons la policia, Lessa va disparar des del seient del darrere del cotxe mentre Vieira conduïa. Amb el vehicle en marxa, va disparar contra el cotxe de la regidora, que tornava a casa després d'un acte polític el 14 de març de 2018 a la nit. Amb 38 anys, Marielle Franco va morir a conseqüència dels trets juntament amb el conductor del cotxe, Anderson Pedro Gomes.

"La política del Brasil s'ha construït per l'odi"

Des de ben aviat, les investigacions van revelar la implicació d'agents policials, perquè la munició de la 9 mm utilitzada provenia d'un lot venut a la Policia Federal de Brasília el 2006.



L'assassinat de Franco va commocionar el país i va aixecar indignació en molts sectors del país i de l'exterior. El record de la regidora, de fet, ha estat molt present durant les celebracions del carnaval a Rio de Janeiro aquest any.

"És incontestable que Marielle Franco va ser executada de manera sumària a causa de la seva actuació política per les causes que defensava", diu la denúncia presentada per la Fiscalia per reclamar la detenció dels dos sospitosos.