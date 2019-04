Detenen una dona xinesa que va entrar al resort de Trump a Florida amb un USB amb un virus informàtic

Els servei secret dels Estats Units ha detingut una dona xinesa que va aconseguir passar els controls de seguretat i entrar al complex turístic Mar-a-Lago, residència habitual de Donald Trump a Florida, amb un 'pen drive' que portava un programari maliciós.

La dona, Yujing Zhang, va mostrar dos passaports amb la seva foto i va dir que volia entrar a la piscina. Els agents de la porta no van trobar el seu nom al llistat de persones acreditades, però un gerent del complex va apuntar que hi havia un home anomenat Zhang que era membre del club.

Tot i que ella no va donar una resposta clara sobre si l'home era el seu pare, els responsables de l'establiment van decidir permetre que entrés donant per suposat que era familiar d'un membre del club.

Però el personal del centre va sospitar quan Zhang no va saber respondre clarament el motiu de la seva visita a Mar-a-Lago i va dir que hi era per assistir a un esdeveniment organitzat per un grup anomenat Associació Xinesa Americana de les Nacions Unides, però no hi havia cap acte similar previst.



Llavors, una recepcionista va contactar amb el personal del servei secret, que van interrogar Zhang i van concloure que no tenia "cap documentació legítima" que autoritzés la seva entrada a Mar-a-Lago. Van procedir a detenir-la i en el seu escorcoll van trobar que portava quatre telèfons mòbils, un ordinador portàtil, un disc dur extern i un 'pen drive' que, segons van constatar en una primera revisió, contenia "programari maliciós".