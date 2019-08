Milers de manifestants contra el G-7 creuen la frontera hispanofrancesa

Unes 15.000 persones, segons els organitzadors -la policia francesa rebaixa la xifra a 9.000-, es van manifestar dissabte entre Hendaia i Irun, creuant la frontera entre Espanya i França, per protestar contra la reunió a Biarritz del G-7 (els Estats Units, França, Gran Bretanya, Alemanya, el Canadà, el Japó i Itàlia). En la protesta no hi va haver incidents -excepte els 17 detinguts de divendres a la nit a la localitat d’Urrugne-. A més de la manifestació s’han organitzat tres dies de conferències, tallers i accions de desobediència civil entre Baiona i Biarritz per desafiar la prohibició de manifestar-se.

La protesta es va desenvolupar en un ambient festiu i reivindicatiu, amb la participació de partits d’esquerres, sindicats i organitzacions feministes, ecologistes i independentistes, enmig d’un fort i discret desplegament policial.

Dues hores després de començar, els manifestants van arribar al pont que creua el riu Bidasoa, a la línia fronterera, on es van estripar grans cartells amb la frase “Fronteres imposades als pobles”. Al final de la manifestació es va llegir un manifest en francès, castellà, anglès i euskera signat pel centenar d’entitats que han participat en la contra-cimera, en què es reclamen “alternatives a la globalització neoliberal”. Critiquen “’l’acceleració i l’agreujament dels danys socials, ecològics i democràtics provocats a escala planetària per l’ofensiva neoliberal” i denuncien l’augment de les desigualtats. Els països del G-7 representen prop del 40% del producte interior brut (PIB) mundial i el 10% de la població del planeta, i tenen tres llocs permanents al Consell de Seguretat del l’ONU.

Un grup ecologista basc crític amb la reunió dels països més rics també va tenyir de verd la ria de Bilbao al seu pas pel casc antic. Segons ha confirmat el govern basc, l’acció es va fer amb un colorant innocu.

Disset detinguts

En canvi, un gran dispositiu policial amb gasos lacrimògens va impedir una manifestació a Baiona a la tarda. Divendres a la nit 17 persones van ser detingudes i quatre policies van resultar ferits lleus en els aldarulls a la localitat d’Urrugne, al País Basc francès, als voltants del campament de la contracimera. Una portaveu de la subprefectura de Baiona va explicar a Efe que una part de les detencions es van produir pels enfrontaments amb les forces de l’ordre durant una manifestació que no havia sigut comunicada. Els congregats ocultaven la cara i es van negar a dissoldre’s malgrat les advertències policials, segons va dir. Hi va haver altres incidents i per a aquest diumenge s’esperen més convocatòries.