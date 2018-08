Detingut a Moscou l'opositor rus Alexei Navalni

El líder opositor rus Alexéis Navalni ha estat detingut aquest dissabte a Moscou i es troba en una de les comissaries de la ciutat, segons ha informat la seva portaveu, que ha indicat que per ara es desconeix el motiu de la detenció. "Fa dues hores Navalni va ser detingut a la porta de casa seva", ha escrit a Twitter la representant del polític, Kira Yarmish.

La portaveu de Navalni ha afegit que els agents li han requisat el telèfon mòbil i que "no diuen perquè l'han detingut". El conegut opositor rus va ser condemnat a 30 dies de presó al maig per haver organitzat una manifestació no autoritzada contra la investidura del president del país, Vladímir Putin, reelegit per a un nou mandat el març passat.

La protesta, sota el lema 'No és el nostre tsar!' -en referència al líder del Kremlin- es va produir dos dies abans de la investidura de Putin i es va saldar amb més de 1.500 detinguts a Moscou, San Petersburg i altres ciutats russes.

Navalni ja havia estat detingut aquest any a finals de gener en una manifestació a favor del boicot electoral i també el passat mes de febrer. Per al proper 9 de setembre, dia de les eleccions municipals i regionals a Rússia, l'opositor ha convocat una altra protesta a desenes de ciutats contra la reforma de les pensions promoguda pel govern que, segons les enquestes, rebutja gairebé el 90% de la població russa.