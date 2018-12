Detingut un menor acusat de ruixar amb esprai pebre en una discoteca italiana en què van morir sis persones

La policia ha detingut un adolescent de 15 anys acusat de presumptament haver llançat el gas pebre a la discoteca Lanterna Azzurra de Corinaldo, al centre d'Itàlia, que va provocar una estampida en què van morir cinc menors i una dona.

Els mitjans italians han explicat que, de moment, no s'ha trobat cap prova que ell fos qui va utilitzar l'esprai amb el gas contra els assistents a un concert en l'escorcoll que s'ha fet a casa seva, a la localitat de Sinigalia, a prop de Corinaldo. Mentrestant, la fiscalia d'Ancona, que s'ha fet càrrec del cas, continua les investigacions per esclarir els fets.

Segons el relat dels testimonis en què s'ha basat la policia per a les primeres reconstruccions dels fets, l'estampida es va produir quan alguns joves es van espantar i van començar a córrer després que ruixés un gas que causa problemes respiratoris i picor als ulls.

A l'exterior de la discoteca es van començar a concentrar persones i una de les baranes va cedir, cosa que va provocar una multitudinària caiguda en la qual van morir les sis persones aixafades.

Les víctimes són cinc menors, d'entre 14 i 16 anys, i una dona de 39 que havia acompanyat la seva filla al concert de l'estrella italiana de 'trap' Sfera Ebbasta. En l'estampida van resultar ferides 120 persones més, de les quals set es troben encara hospitalitzades en estat greu, la majoria per traumatismes al cap.

Les investigacions també se centren en si el local compleix amb les normatives i si superava l'aforament permès en el moment de l'incident. Així mateix, també es va investigar si el local va poder vendre un esdeveniment que no existia, ja que es va anunciar un concert a les deu de la nit del famós cantant, tot i que a la una de la matinada encara no havia començat.

La tragèdia també ha obert un debat al país sobre els problemes que pot provocar l'ús de l'esprai de pebre. L'any passat una dona va morir i hi va haver milers de ferits per una estampida també provocada per l'ús d'un esprai urticant, durant la final de la Lliga de Campions de futbol a la plaça San Carlo de Turí.